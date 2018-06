Karaliskās hortenzijas kā krāsains žoga risinājums: kādas šķirnes izvēlēties un kā kopt

Ak, cik skaisti gan izskatās krāšņo hortenziju krūmu ziedēšana. Tā ir kā pasaka. Iespējams, arī tu vēlies savu dārza žogu izrotāt ar hortenziju ziedu kupenām? Par to, kādas šķirnes izvēlēties un kā tās stādīt un kopt, padomos dalās "Dārzs zem saules" īpašniece Antra Blūma.

Kādas šķirnes izvēlēties, lai izveidotu hortenziju žogu?

Kad sāc domāt par hortenziju žogu, noteikti pievērs uzmanību šķirnes izvēlei, jo, piemēram, plaši pieejamā sarkani ziliem ziediem plaukošā hortenzija 'Hydrangea Macrophylla' nav ieteicama kā žoga apstādījums, jo tā ir aukstākā laikā jāsedz vai jāliek kādā siltākā vietā, pretējā gadījumā tai nebūs ziedu.

Ja vēlies zemu žogu, kas būs apmēram no 75 līdz 100 centimetriem augsts, tad ieteicams izvēlēties no skaraino krāsu šķirnēm 'Bobo' vai 'Bombshell', citas zemās šķirnes mēdz izgāzties, piemēram, 'Little lime' un citas. Vēlams iegādāties jau kuplu un sazarotu stādu. Ieteicamais stādīšanas attālums ir no 60 līdz 70 centimetriem.

Ja vēlies augsto žogu, kas būs apmēram 170 līdz 250 centimetrus augsts, tad ieteicams izvēlēties sarkano hortenziju 'Limelight', bet tā arī mēdz izgāzties, lai gan interneta dzīlēs var atrast, ka tā ir visbiežāk izmantotā šķirne tieši apstādījumos pie žogiem. Dārzniece Antra Blūma dod priekšroku sarkanajai hortenzijai 'Silver Dollar', kas sasniedz 170 centimetru augstumu vai 'Phantom', kas sasniedz līdz pat 250 centimetru augstumu. 'Silver Dollar' vairāk mainīs toni uz koši rozā, bet 'Phantom' uz veci rozā (vareni milzīga).

Foto: Shutterstock

Ja vēlies, lai ziedi nemaina krāsu toņus, tad jāizvēlas skaraino hortenziju 'Polar Bear'. Ieteicamais stādīšanas attālums ir 100 līdz 150 centimetri.

Protams, vēl ir iespējams izvēlēties arī veco un labo kokveida hortenziju 'Anabella' vai Latvijā iecienīto 'Grandiflora', bet tā būs jāiežogo, lai negāžas sēta, kā arī tā ziedēs ļoti īsu laiku. Blūma šo šķirņu vietā iesaka labāk izvēlēties 'Phantom'.

Kā stādīt un kopt

Ja hortenzijas vēlas izveidot kā žogu, tad tās nepieciešams stādīt 1 - 1,2 metru attālumā, bet, ja vēlas augus dārzā kā atsevišķas bumbas, tad ieteicams ir pusotra metra attālums.

Stādīšanai jāizvēlas skāba kūdra ar ph 4,5. Noteikti jāapgriež pirmos trīs līdz četrus gadus līdz pat 40 centimetriem. Jāmēslo divas reizes ar violeto kristalonu – aprīļa beigās un ziedu veidošanās laikā, bet noteikti ne vēlāk par augustu. Tāpat Andra Blūma uzsver, ka labāk nebērt graudu minerālmēslus, jo daudzi ar tiem neprot pareizi strādāt.

Stādot hortenziju žogu, jārēķinās, ka tas nebūs gatavs jau nākamajā gadā, bet gan to būs jākopj un jāveido līdz pat pieciem gadiem.

Kādi ir plusi un mīnusi, izvēloties hortenzijas kā žoga košumaugu

Plusi. Zied no Jāņiem līdz salnām (ja tā ir skarainā, nevis kokveida ‘Anabella’). Iespējamie nožogojuma augstumi ir dažādi, piemēram, zemais ir vienu metru zems, bet augstais ir 170 līdz 250 centimetru augsts (atkarībā no šķirnes). Tā arī neslimo, neapsalst un maina toni.

Foto: Shutterstock

Mīnusi. Pirmos trīs līdz četrus gadus pavasarī jānogriež līdz pat 30-40 centimetriem, lai izveidotu pareizu sakņu kamolu. Hortenziju žoga veidošana ir salīdzinoši lēna, sevišķi, ja pērk mazus stādus. Kā arī aizņem platu vietu.

Ja esi satraukts, ka hortenzijas nav Latvijas augs, tad dārzniece teic: "Es varu garantēt, ka licenzētās hortenzijas ir aukstumizturīgas un manis ieteiktās šķirnes tieši žoga veidošanai būs stingras un stabilas." Viņa uzsver, ka, pērkot hortenzijas, ir jāpārliecinās, lai augs būtu licenzēts (ko var noteikt pēc zīmītes, kura piesprausta pie auga) un tam būtu vairāk nekā trīs, četri zari.