Nogriezt kātus vai atstāt: ieteikumi miķelīšu ieziemošanai

Latviskais dārzs rudenī viennozīmīgi nav iedomājams bez miķelītēm – skaistajām un daudzkrāsainajām ziemasterēm, kas ar ziediem priecē līdz pat vēlam rudenim un pirmajai sniega kārtiņai. "Tavs Dārzs" skaidro, vai miķelītes nepieciešams ieziemot ziemas gaidās.

Kokaudzētavas "Bulduri" vadītājs Kaspars Vēveris skaidro, ka miķelītēm jāļauj noziedēt, tikai tad tās var nogriezt, ja dārza saimniekam ir tāda vēlme. "Pēc īpašnieka estētiskās gaumes var nogriezt," norāda Vēveris. "Miķelītes nogriež, atstājot sprīdi garus kātus, lai sniegam ir kur ieķerties." Nogrieztos kātus Vēveris iesaka likt komposta kaudzē.

Taujāts par mulčēšanu vai auga piesegšanu ziemā, kokaudzētavas vadītājs iesaka labāk piesegt īpašas miķelīšu šķirnes, kā arī neaizmirst par vecajām miķelītēm, kurām, iespējams, nepieciešams atjaunot mulčas slāni vai trūdzemi. Piemēram, ziemciešu dobē (īpaši vecākiem stādījumiem) nepieciešams novērtēt to, vai augsnes virskārtā nav redzamas augu saknītes. Ja tā, tad jāatjauno mulčas slānis, kura biezumam nevajadzētu pārsniegt trīs līdz piecus centimetrus. "Rudenī var uzbērt trūdzemi vai kompostu, lai apsegtu virskārtas saknītes," iesaka Vēveris. Kā skaidro kokaudzētavas vadītājs, tad rudenī to darīt ir vieglāk, jo, piemēram, pavasarī to izdarīt ir visai sarežģīti – var netīšām nolauzt no zemes izpraukušās tulpes un narcises. Viņš norāda, ka nevajag aizrauties ar komposta, trūdzemes vai mulčas slāņa bēršanu lielās devās, jo, ja būs biezāka mulča, jo pastāvēs lielāka iespēja, ka sīpolpuķes zem tās var izsust.

Runājot par pārstādīšanas darbiem, stādaudzētavu pārstāvji iesaka miķelītes stādīt tieši pavasarī. "Ir tāds likums – pavasarī ziedošus augus pārstāda rudenī. Ja sola +10 grādus pēc Celsija, tad varbūt nav par vēlu arī tagad pārstādīt," pieļauj Vēveris. "Agri ziedošās ziemcietes pārstāda augustā vai septembrī, lai tās paspēj ieaugt. Savukārt mārtiņrozes vai miķelītes dala pavasarī, jo tās mostas lēnāk."

Savukārt stādaudzētavas "Rožlejas" pārstāvji norāda, ka viņi stādaudzētavā miķelītes nogriež līdz pašai zemei. Taujāti, vai nogrieztos kātus var likt kompostā, stādaudzētavas pārstāvju domas dalās, jo tie argumentē, ka, iespējams, miķelīšu kāti būs par cietu un grūtāk sadalīsties. "Idejiski var likt kā mulču vai arī tos sadedzināt," iesaka "Rožlejas" speciālisti. Arī viņi iesaka labāk piesegt jaunos vai īpašo šķirņu miķelīšu stādiņus, bet neuztraukties par tā sauktajām "vecmāmiņu miķelītēm", jo tās izturēs aukstos ziemas mēnešus.

