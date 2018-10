Rododendri zied pa otram lāgam: padomi, kā augu sagatavot ziemai

Netipiski siltā rudens dēļ augi rudenī sāk ziedēt otro reizi, un izņēmums nav arī Latvijas Universitātes (LU) rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte", kur oktobrī ar savu krāšņumu priecē dažas rododendru sugas. Kā parūpēties par augu ziemas gaidās, stāsta audzētavas pētniece Gunita Riekstiņa.

Kā "Tavs Dārzs" uzsver pētniece, šī gada ekstremāli sausā un karstā vasara rododendriem bija liels pārbaudījums, tāpēc jāturpina tos liet. "Sevišķi svarīgi pirms ziemas ar ūdeni apgādāt mūžzaļos rododendrus, tas pasargās tos no ziemas izžūšanas, ko novēro pēc bargām ziemām, kad augsne ilgstoši ir sasalusi," padomos dalās Riekstiņa. "Ja augi pirms sala iestāšanās būs piesātināti ar ūdeni, tie pārziemos vieglāk."

Pētniece iesaka pēc lapu nobiršanas savākt slimās vai kaitēkļu bojātās rododendru lapas, kā arī tās iznīcināt, jo šādi varēs ierobežot slimību un kaitēkļu izplatīšanos.

"Pirms pastāvīga sala iestāšanās, īpaši tad, ja gaidāms kailsals, rododendrus vēlams nomulčēt ar priežu mizas mulču, sausu sfagnu kūdru vai koku lapām," iesaka speciāliste. Piemēram, vēlamais mulčas slāņa biezums ir pieci līdz 10 centimetri. Kā skaidro Riekstiņa, tad tieši mulča pasargās rododendru saknes no sasalšanas, un ziemās ar mērenu salu turpināsies nepārtraukta ūdens cirkulācija augā. Pavasarī gan nepieciešams samazināt mulčas slāni līdz aptuveni trīs centimetriem.

"Lai rododendri labāk sagatavotos pārziemošanai, rudenī papildmēslojums nav jādod," pamāca pētniece. Viņa atzīmē, ka pēdējo mēslošanu jāveic jūnija beigās, bet, lai paaugstinātu rododendru ziemcietību, mūžzaļos rododendrus var apsmidzināt ar kālija sulfāta šķīdumu.

Lai pasargātu mūžzaļo rododendru lapas no saules apdegumiem, kas rodas saules un sala mijiedarbības rezultātā februārī vai martā, kad saulainās dienas mijas ar lielu salu naktīs, pētniece ziemā augus iesaka apsegt ar egļu vai priežu zariem vai balto agroplēvi, kas tos pasargās ne tik daudz no sala, kā no sakaršanas saulē.

"Šī gada garā vasara izraisījusi daudzu rododendru otrreizējo ziedēšanu," atzīst Riekstiņa. Viņa gan vērš uzmanību, ka rudens nav īstais rododendru ziedēšanas laiks, bet tomēr tas sagādā cilvēkiem prieku. "Iestājoties salam, ziedi nosals, tomēr dažu ziedu zaudēšana augam neko ļaunu nenodarīs," mierina pētniece. "Sliktāk, ja rudens ilgstoši pieturēsies silts, tad rododendru ziedpumpuri var sākt plaukt masveidā." Viņa gan norāda, ka šo parādību nav iespējams aizkavēt, tāpēc atliek vienīgi cerēt uz maigu ziemu, lai rododendru ziedpumpuri varētu veiksmīgi pārziemot un sagaidīt pavasari – savu īsto ziedēšanas brīdi.

