Rudens sezonas karalienes mārtiņrozes: padomi audzēšanā un saglabāšanā nākamajai sezonai

Rudens dārzā ienāk ne tikai ar lapu sārtošanos un dārza darbiem, bet arī ar augiem, kas vēl mūs priecē pirms sniegotajiem ziemas mēnešiem. Vieni no šādiem augiem ir tieši mārtiņrozes, kuras podiņos izskatās kā ziedošas kupenas.

Mārtiņrozes ne tikai izceļas ar savu krāsu daudzveidību, bet arī ar ziedu formu. Ne velti tās tiek iedalītas divās grupās – sīkziedu jeb zarainās mārtiņrozes un lielziedu mārtiņrozes.

"Tavs Dārzs" no savas padomu pūra lādes ir apkopojis rakstus par mārtiņrozēm, to stādīšanu, audzēšanu, kā arī rūpēm par tām pēc noziedēšanas. Padomi noderēs gan tiem, kas audzē krāšņās mārtiņrozes savā dārzā un siltumnīcās, gan tiem, kas iegādājušies tās no veikala vai stādaudzētavām.

Vērtīgajos ieteikumos dalās arī stādaudzētavu pārstāvji no Madonas un Cēsu puses, kuru rūpēs ir iespaidīgas mārtiņrožu plantācijas dažādās krāsās. Iespējams, ka kādu no stādaudzētāju padomiem vari aizlienēties arī savu mārtiņrožu audzēšanā!

Lai izdodas izaudzēt dārzā skaistus un krāšņus augus!