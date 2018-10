Rudens vai pavasaris: kad ir piemērotākais laiks hortenziju pārstādīšanai?

Hortenzijām rudenī nepieciešamas īpašas rūpes, lai tās sagatavotu ne tikai gaidāmajai ziemai, bet arī nākamajai ziedēšanas sezonai. Kad ir īstais laiks hortenziju pārstādīšanai – rudens vai pavasaris, stāsta stādaudzētavas ''Saulesķirši'' pārstāve Velta Breidaka.

Sarunā ar "Tavs Dārzs" speciāliste atzīst, ka hortenzijas šogad ļoti ietekmējis siltais laiks. "Visas bija ļoti jālaista, hortenzijas arī ātri pārziedēja," piebilst Breidaka. "Šogad tās neziedēja tik skaisti kā citus gadus." Tā kā arī rudens ir diezgan sauss, tad viņa iesaka hortenzijas un arī magnolijas palutināt ar ūdeni.

Taujāta, kad tad būtu piemērotākais brīdis augu pārstādīšanai, speciāliste norāda, ka tās var pārstādīt gan rudenī, gan pavasarī, bet viņa no savas pieredzes par labāko hortenziju pārstādīšanas laiku atzīst septembri. "Ja kādam ir liela nepieciešamība, tad var pārstādīt hortenzijas arī tagad, bet pavasarī arī to var izdarīt," uzsver Breidaka. Pēc pārstādīšanas augam rudenī jāuzber mulčas kārtiņa un sakņu kamols jāpiesedz. Svarīgi ņemt vērā arī to, kāda ir hortenziju šķirne un suga, jo ir tādas, kas jānes un jāpārziemo iekštelpās.

Rudenī hortenzijām var nogriezt arī ziedkopas, bet to var darīt arī pavasara sākumā, piemēram, marta beigās vai aprīļa sākumā. Šajā rakstā vari izlasīt ''Saulesķirši'' pārstāves ieteikumus un padomus tieši hortenziju apgriešanai.

Pieredzējusī hortenziju audzētāja atgādina – lielziedu hortenzijas īpaši jāsargā no aukstuma un salnām, jo tās var iet bojā. Tās pagrabā vēlams nest jau tad, kad ārā ir 0 grādi pēc Celsija vai -1 grāds pēc Celsija. "Vairāk par - 3 grādiem pēc Celsija gan nevajag pieļaut," brīdina Breidaka. Piemēram, skarainās hortenzijas, kas ir diezgan ziemcietīgas Latvijas klimatiskajos apstākļos, arī tomēr ir ieteicams piesegt.

