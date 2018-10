Ziedu zvanu karalienes – iespaidīgās eņģeļtaures

Eņģeļtaures, kas tiek sauktas arī brugmansijām un daturām, ir viennozīmīgi viens no krāšņākajiem augiem dārzā, kura skaistie ziedi vien ir apbrīnas vērti, jo tie atgādina taures.

Mūsdienās eņģeļtaures ir dažādās krāsās – no baltas līdz pat sarkaniem krāsu toņiem, kā arī tās ir plaši iecienītas daiļdārzos. Tās pārsteidz ar savu ievērojamo izmēru, jo ziedu lielums var sasniegt vairāk nekā 30 centimetrus, ziedu smaržu, kā arī augstumu, jo tās var izaugt no pārdesmit centimetriem līdz pat trīs metriem un vairāk. Ziedi savu uzvaras gājienu sāk tieši naktī, kad tie sāk īpaši intensīvi smaržot.

Kopumā mēdz izdalīt divu veidu eņģeļtaures – viengadīgās un daudzgadīgās. Piemēram, viengadīgajām eņģeļtaurēm zvani ir vairāk uz augšu, bet daudzgadīgajām ziedi ir īpaši krāšņi, kā arī tie ir vērsti lejup. Ja vēlies savā īpašumā eņģeļtaures, tad zini, ka šos augus var pavairot no spraudeņiem vai izaudzēt no sēkliņām.

Jāņem vērā, ka skaistais augs pieder pie nakteņu dzimtas, tāpēc tas ir indīgs!

Eņģeļtauru audzēšana

Eņģeļtaures visieteicamāk stādīt lielos podos. Tām patīk bagātīgi mēslots substrāts, kuru var papildināt ar minerālmēslu granulām. Eņģeļtaures labi augs siltā un saulainā vietā, bet tās nesmādēs arī ēnainu vietu. Vasarās īpaši svarīgi ir uzraudzīt auga mitrumu, jo, ja tā būs par maz, tad tas nolaidīs lapas. Sliktākajā gadījumā – augu var aizkaltēt, kā rezultātā tas var neziedēt.

Augs ar savu krāšņumu var priecēt no jūnija līdz pat oktobrim. Vien jāatceras, ka eņģeļtaures ir jāsargā no salnām, tāpēc pavasarī nevajadzētu steigties ar to iznešanu laukā, bet rudens mēnešos augus ieteicams ienest iekštelpās.

Kā pārziemināt augu

Domas par augu griešanu rudens periodā dalās – kamēr vieni saka, ka rudenī augs nav jāapgriež, citi iesaka pretējo. Piemēram, eņģeļtauru audzēšanas aktīvisti "Facebook" grupā norāda, ka augu rudenī neapgriež, vienīgi tikai tādā gadījumā, ja augu nevar ienest iekštelpās, tad atbrīvojas no kāda zara. Tāpat viņi norāda, ka eņģeļtaures pirms ieziemošanas nav jāpārstāda lielākā podā, jo tas ir jādara pavasarī.

Rudenī augi nereti sagādā galvassāpes, jo tie ir izauguši tik lieli, ka tos ir grūti dabūt iekštelpās. Kā iesaka eņģeļtauru audzēšanas aktīvisti, tad to pirms nešanas iekštelpās var apstrādāt pret kaitēkļiem. Eņģeļtaures var pārziemināt vēsā telpā, piemēram, pagrabā, vēsā un pakurināmā pagalmā vai citā telpā, kas nedrīkst būt mitra. Ja tauri ievietos mitrā pagrabā vai telpā, tad tā var sapūt. Vēlamā gaisa temperatūra būtu +10 līdz +12 grādi pēc Celsija, bet, ja to vēlas pārziemināt sausā pagrabā un tumsā, tad gaisa temperatūrai jābūt +4 līdz +5 grādiem pēc Celsija, savulaik rakstīja "Prakstiskais Latvietis". Augu ziemas periodā nav nepieciešams mēslot, bet tas ir tikai reti jāaplaista. Augus var sākt modināt februāra beigās, martā vai aprīlī, kad palēnām atsāk arī mēslošanu.

