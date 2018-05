Nezāļu virca – dabisks veids, kā pabarot augus un pasargāt tos no kaitēkļiem

Ikviens, kurš gaida savus pirmos tomātus vai gurķus, vēlētos, lai raža būtu bagātīga un to neapdraudētu kaitēkļi vai slimības. Viens no veidiem, kā parūpēties par dārzeņiem, ir augu virca.

Šķiet, ka ikviens, kurš nolēmis pats savām rokām iestādīt kādu augu – vai tas būtu tomāta, vai gurķa stādiņš – vēlas to apčubināt un pasargāt no kaitēkļiem vai slimībām, kas gala rezultātā varētu dot bagātīgu ražu. Kādu mēslojumu izmantot augiem, lai tiem palīdzētu uzņemt barības vielas un tajā pašā laikā pasargātu tos no slimībām? "Tavs Dārzs" padomu atrada I. Miškes, D. Brutānes un I. Žolas grāmatā "Bioloģiskās augkopības pamati".

Lai augs atbilstu bioloģiskām prasībām, tad bieži tiek izmantota augu virca, kas ir labs organiskais mēslojums, un tā arī pasargā augus no kaitēkļiem. Visplašāk šim nolūkam lieto nātres, izmanto arī vārpatas, gārsas, kosas, biškrēsliņus u.c. augus. Līdzās augu apgādei ar barības vielām nātru vircai ir augšanu veicinoša iedarbība. Kosas virca arī labs mēslojums, bet tā darbojas arī profilaktiski – sēņu slimību ierobežošanai, teikts grāmatā.

Kā pareizi sagatavot vircu

Koka, plastmasas vai emaljētu trauku noliek siltā vietā, vēlams – blakus komposta kaudzei. Piepilda to ar zaļo masu, aplej ar trīskāršu ūdens daudzumu, trauku nosedz un ļauj norūgt vienu līdz divas nedēļas, periodiski apmaisot. Trauku sedz ar vāku vai plēvi, jo, masai rūgstot, rodas nepatīkama smaka.

Kā izmantot

Vircu izmanto atšķaidītu (viens pret desmit) kultūraugu laistīšanai vasaras pirmajā pusē. Labi norūgušu un atšķaidītu vircu var lietot ilgstoši.

Nesadalījušās augu atliekas samet komposta kaudzē. Nātru virca stimulējoši iedarbojas uz tomātiem, kāpostiem, pētersīļiem, gurķiem.

Kam neiesaka lietot

To neiesaka lietot pupiņām, zirņiem un sīpoliem.

Lai visu dienu dārzā nebūtu jājūt vircas aromāts, vislabāk ar to aplaistīt augus vakarā, lai līdz rītam smaka jau būtu izvējojusies.