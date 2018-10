Aukstumizturīgie puravi: kā tos novākt un uzglabāt ziemai

Salnu gaidās rudenī steidzam dārzā novākt visu, kas varētu apsalt, bet ir arī augi un dārzeņi, kurus novākt nevajag, jo tie pacieš aukstumu. Viens no šādiem dārzeņiem ir vitamīnu avots – puravs.

Daudzgadīgā lakstauga vērtīgums slēpjas tajā, ka puravos ir daudz C vitamīna, kā arī ēteriskās eļļas, B grupas vitamīni un karotīns. Puravi ir iecienīti ne tikai dažādos ēdienos, bet arī svaigā veidā, piemēram, dekors uz maizītēm vai kā sastāvdaļa svaigajiem salātiem.

Rudens ir īstais laiks puravu novākšanai, tāpēc esam sarūpējuši padomus, kas noderēs puravu ražas novākšanā! Tikai atceries, ka puravus vari novākt bez steigas, jo šie aukstumizturīgie dārzeņi pacieš pat -7 grādu aukstumu.

Šajā rakstā vari lasīt plašāku informāciju par puravu stādīšanu un audzēšanu.

Kā novākt puravus

Bagātīgo puravu ražu var droši vākt oktobra beigās vai pat novembra sākumā, tiesa, jālūko, kādi ir laikapstākļi. Puravu vākšana nav no vieglākajām, jo tiem ir spēcīga sakņu sistēma, tāpēc to novākšanā jāizmanto palīglīdzekļi, piemēram, lielās platībās tie var būt mehāniskie izcēlēji, bet mazās – dakšas. Kad puravs izrakts, tad no tā saknēm jānopurina augsne, kā arī saknītes un lapas jāapgriež. Tad dārzenis ir gatavs realizēšanai, bet, ja to grib uzglabāt, tad der atcerēties, ka tādā gadījumā puraviem nogriež tikai bojātās un iedzeltējušās lapas, bet puravu saknes nesaīsina.

Padomi puravu uzglabāšanai

Atceries, ka uzglabāt var tikai tādus puravus, kas nav bojāti! Puravus ieteicams uzglabāt telpā, kur gaisa temperatūra nedrīkst pārsniegt +5 grādus pēc Celsija. Visatbilstošākā uzglabāšanas temperatūra telpā puraviem būtu tieši +1 grāds pēc Celsija, bet gaisa mitrumam tajā jābūt 85 procentiem. Ja puraviem telpā būs nepietiekams mitruma daudzums vai paaugstināta temperatūra, tad to lapas novītīs.

Puravus vēlams uzglabāt smiltīs, proti, tos jānovieto vienu pie otra rindiņā, bet saknes jāapber ar piecu līdz 10 centimetru biezu smilšu slāni. Der atcerēties, ka nekādā gadījumā nevajadzētu apbērt ar smiltīm lapas, jo tās var sākt bojāties.

Lai raža labāk uzglabātos, puravu lapas nepieciešams saīsināt par 1/3 daļu, tikai tas jādara tā, lai garums nepārsniedz 10 līdz 15 centimetrus. Ja rīkosies kā ieteikts, tad ar saviem uzglabātajiem puraviem varēsi mieloties līdz pat aprīlim.

Raksta tapšanā izmantota I. Kalvītes grāmata "Sīpolu audzēšana" (Rīga, "Avots", 1988).

Rakstā zemāk vari smelties garšīgas idejas receptēm, kurās kā piedeva ir izmantoti arī puravi!