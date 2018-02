Laiks audzēt dēstus! Vērtīgi padomi tomātu stādu audzēšanai

Lai arī sals sola vēl piekāpt un šķiet, ka ziema tik ātri neatkāpsies, pavasaris vairs nav tik tālu un strauji tuvojas jaunā dārzeņu audzēšanas sezona. Lai tā būtu sekmīga, vienai lielai daļai dārzeņu neiztikt bez dēstu audzēšanas.

Pateicoties dēstiem, mēs varam savās siltumnīcās izaudzēt tādus siltuma mīļus kā tomātus, papriku un baklažānus, varam nodrošināt "zaļā konveijera" stādījumus visām dārzeņu kultūrām, kurām ir nepieciešama atkārtota audzēšana, visā veģetācijas perioda garumā, stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils. Šoreiz vairāk par tomātiem, kuriem ir nepieciešams ilgs dēstu audzēšanas periods, kas mērāms 50 līdz 60 dienās.

Ar ko sākas stādu audzēšana?

Taras dezinfekcija

Izmantojot jebkuru no dezinfekcijas veidiem, ir jārūpējas, lai tara būtu tīri izmazgāta. Lielākas taras mazgāšanai var izmantot augstspiediena ūdens mazgātājus, kas ekonomiski patērē ūdeni un labi mazgā. Vienkāršākais veids ir izmantot saules siltumu, kad dēstu sezona ir beigusies, kasetes iztīra un novieto saulē, lai ultravioletais starojums iznīcina patogēnos mikroorganismus. Tad gan var nākties vairākas reizes mainīt taras novietojumu, lai saule izkarsētu pilnīgi visu virsmu. Kopumā riskants veids dezinfekcijai, jo nav pilnīgas garantijas, ka visa taras virsma būs izkarsēta. Var izmantot karstu ūdeni, tikai iegremdējot jāievēro drošības pasākumi, lai neapdedzinātos. Tā kā populāras ir kļuvušas mobilas sadzīves tvaika sistēmas, tās sekmīgi var izmantot dezinfekcijas nolūkiem. Vēl var izmantot zilos graudiņus, bet vislabāk – dezinfekcijas līdzekli Menno Florades (benzoskābe 90 g/litrā), izmantojot 1–4% darba šķīdumu, skaidro Narvils.

Tomātu dēstu audzēšana

Atkarībā no apkurināmās siltumnīcas platības, izvēlas divas stratēģijas. Pirmā – audzējot ar pārpiķēšanu, kas ir darba un laika ietilpīgi, bet tiek ietaupīts uz apkures rēķina. Otrs, kad uz apkurināmām platībām nav ļoti jātaupa, tiek sēts uzreiz konteineros vai podos.

Izmantojamie substrāti

Viss sākas ar substrāta iegādi. Izmanto vietējo kūdras ražotāju substrātus, kas domāti tomātu audzēšanai. Kā alternatīvu substrātu, kas gan nemaksās lēti, bet kuru var izmantot bioloģiskie audzētāji, var ieteikt maisījumu: neitralizēta frēzkūdra 30 procenti, smiltis 30 procenti, liellopu kūtsmēsli 20 procenti, zāģu skaidas 20 procenti. Vēl viens maisījums: frēzkūdra 50 procenti, smiltis 50 procenti. Profesionālās saimniecības izmanto akmens vates kubikus vai kokosu.

Dēsti ar pārpiķēšanu

Kastītēs sapilda substrātu 5–7 cm biezā kārtā, viegli pieblīvē. Ar marķieri izveido 0,5 cm dziļas rindas 2–2,5 cm attālumā. Uz 30x50 cm lielu kasti izsēj 300–400 sēklas vai 1–1,5 g. Sējumu apber 0,5 cm slānī ar kādu no šiem materiāliem – sijātu frēzkūdru, smiltīm, vermikulītu. Pārklāj ar plēvi vai agrotīklu. Sēklas sadiedzēt var tumsā. Dīgšanas laikā nodrošina +24 līdz +26 oC, var izmantot arī diedzēšanas kameras (sēklas sadīgst pēc 5–6 dienām). Pie +18 oC sēklas dīgst ilgāk, tiek aizkavēta pirmā ziedķekara veidošanās.

Līdzko sākas dīgšana, stādus novieto zem LED lampām, kas nodrošina zilās un sarkanās gaismas spektru, ar jaudu, sākot no 25 W. Pietiks ar pāris lampām, lai sākotnēji varētu nodrošināt vajadzīgo fotonu plūsmu (61 µmol/s un fotonu atdevi 2,44 µmol/s/W) 6–8 kastīšu gaismošanai. Pirmās 2–3 diennaktis gaismo bez pārtraukuma. Vēlāk 14–16 stundas diennaktī. Augsni uztur vienmērīgi mitru. Pēc 10–12 dienām, līdzko atveras dīgļlapas, tomātus pārpiķē. Dīgstus ņem aiz dīgļlapām, nevis aiz stublāja, ar irbuli paceļ saknītes, ieliek poda bedrītē un ar pirkstu viegli piespiež. Var stādīt nedaudz dziļāk, nekā tomāts ir audzis. To dara sevišķi tajos gadījumos, ja tomātu stādi nedaudz ir paspējuši pastīdzēt. Stāda mitrā substrātā, pēc iestādīšanas aplej ar siltu ūdeni. Darbu veic veikli, jo katra kavētā diena aizkavē pirmā ziedķekara veidošanos. Podos uz palikšanu pārpiķē 20 dienas pēc tomātu sēklas sadīgšanas. Podiņus liek cieši blakus, uz kvadrātmetru var izvietot 80–100 gabalus.