Melnais valrieksts Latvijas augsnē – kā stādīt, kopt un lolot

Latvijā valriekstus lieto ne tikai pārtikā, bet arī radošās nodarbībās – dekorējot māju, sitaminstrumentu izgatavošanā, radošos mākslas projektos, tomēr ir kāds fakts, kas nav tik populārs un zināms – no melnā valrieksta pavasarī var tecināt sulas.

Pavasara sulu kūres Latvijā ir ļoti populāras. Mums zināmākie sulu koki ir bērzs un kļava, bet izrādās, ka pie sulu kokiem tiek pieskaitīts arī melnais valrieksts.

Pirmdien, 7. maijā, Smiltenes novada Brantu pagasta Kainažos tika iestādīts sulu koku parks. Tagad parka teritorijā gozējas 115 melnie valrieksti un 100 cukura kļavas, turklāt katram kokam tika dots savs vārds, piemēram, Anna, Nora, Jānis.

Projekta autors un dzirkstošo bērzu sulu "Birzī" uzņēmuma īpašnieks Ervins Labanovskis ar interesi stāsta par melno valriekstu un to stādīšanu Latvijas augsnē. "Lai gan pasaulē ir ap 20 koku veidu, no kuriem var iegūt sulu pārtikai, mūsu platuma grādos labāk izvēlēties trīs koku veidus – kļavu, bērzu un melno valriekstu. Riekstkoks ir izturīgs pret dažādām slimībām un kaitēkļiem, to var atpazīt pēc gaiši pelēkas mizas, nepāra saliktām lapām, kā arī pēc riekstu augļiem, kuri manāmi tikai septembra beigās un oktobrī. Šogad iestādītie valriekstu koki sulu dos tikai pēc 20 gadiem," stāsta sulu parka idejas autors.

Par melno valriekstu

Melno valriekstu izmanto kā liela izmēra apstādījumu koku. Tas ir 18 – 20 metrus garš, ar apaļiem, apmēram piecu centimetru platiem augļiem. Tam piemērota ir centrālā un rietumu klimata zona. Kokam ir zaļas, 25-50 cm garas un plūksnoti saliktas lapas. Melnā valrieksta augļu čaula ir biezāka, grūtāk salaužama, un riekstam ir īpatnēja, asāka garša.

Kā stādīt valrieksta stādu

Konsultējoties ar "Ārijas stādaudzētavu", kas jau vairākus gadus piedāvā ikvienam iegādāties dažādus valriekstu stādus, "Tavs Dārzs" uzzināja, ka melno valriekstu var stādīt tieši tāpat kā jebkuru citu valrieksta koka stādu. Ja vēlas stādīt vairākus kokus vienkopus, tad nepieciešamais attālums ir vismaz viens metrs, jo pēc 50 gadiem koks var būt pat ozola lielumā, ja tas iestādīts atklātā vietā.

Foto: Privātais arhīvs

Riekstkoka stādus vajadzētu stādīt pavasara sākumā, pirms uzbriest pumpuri. Kokam jāsagatavo ļoti laba un auglīga zeme, lai tas varētu baroties vēl vismaz desmit gadus.

Vislabāk, ja izrok veselu kubu ar zemi. Bedres aptuvenais diametrs ir 1 – 1,2 metri un dziļums - 60 centimetri;

Ja nepieciešams, augsni var uzlabot – tiem patīk caurlaidīga, trūdvielām bagāta augsne ar neitrālu pH reakciju;

Ieliekot stādu zemē, tas kārtīgi jāsalaista;

Stādu nevajag stādīt dziļi, tam jābūt tādā pašā zemes līmenī, kā tas jau bijis iestādīts. Nevajag griezt liekos zarus.

Piemērotas vietas meklējumos

Lai valrieksti labi un regulāri ražotu, tie jāstāda saulainā, no vējiem aizsargātā vietā, vēlams dienvidu nogāzē vai ēkas dienvidu vai dienvidaustrumu pusē. Bargākās ziemās riekstkoki mēdz apsalt, tādēļ vairāk piemēroti audzēšanai jūras piekrastes rajonos.

Kā norāda sulu koku parka projekta autors Labanovskis, arī viņi būs ļoti piesardzīgi ar tikko iestādītajiem stādiem – tos īpaši uzraudzīs ziemā, lai pasargātu no nosalšanas spēcīgā kailsalā.

Kāpēc cilvēki izvēlas stādīt valriekstu

Galvenokārt valriekstu stāda, lai iegūtu riekstu ražu. Melno valriekstu parasti neizvēlas stādīt, jo tam ir mazāki rieksti nekā citām šķirnēm, min "Ārijas stādaudzētavā". Bet, kā jau iepriekš minēts, no melnā valrieksta ir iespējams iegūt ne tikai riekstus, bet arī sulu, kas ir ļoti veselīga – tiek ražoti pat melnā valrieksta vitamīni, jo koka lapas satur ļoti daudz C vitamīna un joda.

Interesants fakts par valriekstu! Koks izdala specifisku smaržu, tāpēc, sēžot zem tā, odi un mušas nelīdīs pat tev tuvumā.

Ieskaties, kā notika sulu koku parka stādīšana! Foto no privātā arhīva:

Bet šeit vari redzēt, kā aug karaliskais valrieksts un kā veidojas tā augļi, rakstā atradīsi informāciju arī par to, kā izaudzēt valriekstu no rieksta.