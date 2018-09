Pašam savs kokteiļu dārziņš: kā izaudzēt dzērienu pagatavošanā iecienītākos augus

Dārzs jau ieziemots, lapas nogrābtas un sakņu dārza labumi ienesti pagrabā – šķiet, ka tūliņ jau sāksies relaksējoša atpūta pirms pavasara lielā stādīšanas cēliena. Tieši šis būs vispiemērotākais laiks, lai saplānotu savu nākamās sezonas dārzu, kā arī pierakstītu sēklas vai stādus, kurus vajadzēs iegādāties. Kāpēc gan nākamajā sezonā neizveidot savu kokteiļu dārzu no pieciem iecienītākajiem augiem, kuri tiek bieži izmantoti dažādu dzērienu pagatavošanā?

Iespējams, daži no šiem augiem joprojām skaisti zaļo tavā dārzā, bet, ja tev nav šādu augu, tad zini – tie ne tikai ir viegli izaudzējami, aromātiski smaržo, bet arī lieliski iederās kā sastāvdaļa dažādu dzērienu pagatavošanā.

Šajā "Tasty" sadaļā varēsi smelties iedvesmu smūtiju un citu dzērienu receptēm, kurās izmantotas aromātiskās piparmētru lapiņas, lavandas, rozmarīns, kā arī baziliks un lapu kāposts.

Ja vajadzētu izdalīt vispopulārāko augu, kas tiek izmanots dzērienu pagatavošanā, tad tā vienozīmīgi būtu aromātiskā piparmētra. Tā ir ne tikai daudzveidīgi pielietojama, bet arī ir nereti sagādā dārziņu īpašniekiem galvassāpes, jo mēdz savairoties un izplesties pa dārzu kā nezāle.

Lai gan šķiet, ka rozmarīnu izmanto tikai kā piedevu gaļas ēdieniem, tā nebūt nav, jo smaržīgais garšaugs kalpo ne tikai kā dekors uz kūkām, bet arī dzēriena glāzē. Tikpat lieliski izskatās arī lavanda, kura dzērienam var piešķirt jaunu garšu buķeti. Tiesa, ar lavandām nebūs tikpat viegli kā ar piparmētrām. Tām rūpīgi jāizraugās vieta, jo augam nepatīk pārstādīšana, bet augsnei lielākais drauds ir pārmērīgs mitrums. Šeit vari smelties vēl pāris padomus par lavandu audzēšanu, laistīšanu un novākšanu.

Smūtiju cienītājiem savos dārziņos "Tavs Dārzs" iesaka audzēt bagātīgo vitamīnu devu – spinātus, kurus var audzēt ne tikai dārzā, bet arī mājoklī. No tiem sanāks sulīgi, zaļi kokteiļi, kas būs īsta vitamīnu bumba. Tāpat joprojām no modes neiziet kulta produkts – lapu kāposts. Ja to audzēsi siltumnīcā, tad zini, ka augs būs pieejams līdz pat vēlam rudenim vai ziemai.

Lai izdodas izaudzēt leknus augus!