Tomātiem rullējas lapas – kāpēc un ko darīt

Ieejot siltumnīcā, nākas konstatēt faktu, ka tomātu stādu lapas ir sarullējušās. Parasti šī problēma mēdzot būt siltumnīcu tomātiem, bet šogad daudzi "Tavs Dārzs" lasītāji ir novērojuši, ka liksta piemeklējusi ne tikai siltumnīcas tomātus, bet arī stādus, kas izstādīti pie mājas vai uz terases. Par to, kāpēc tā notiek un kādi varētu būt risinājumi, stāsta Artūra Sildes Dārzkopības Entuziastu kluba "Tomāts" valdes loceklis Valdis Pūliņš.

Tomātu stādi vienam aug siltumnīcā, bet citam – uz balkona, lodžijas vai pat palodzes. Tomēr daudzi novērojuši, ka šogad tomātu stādu lapiņas ir sačokurojušās.

Valdis Pūliņš, kurš ar savu vairāk kā 100 tomātu kolekciju piedalījies tomātu izstādēs, kuras notiek Latvijas Dabas muzejā, stāsta: "Pirmkārt, laika apstākļu dēļ, jo naktīs ir ap 10 grādiem, bet dienā laukā ir ap 30 grādiem. Siltumnīca ļoti uzkarst no saules un līdz ar to tajā ir vēl karstāk. Tam vajadzētu pāriet, kad augi pieradīs pie tādiem apstākļiem, vai laika apstākļi uzlabosies. Bet lapu rullēšanās var notikt arī tad, ja tiek ataudzētas palielas tomātu stādu "padusītes" un pēc tam vienā dienā tās izlaužat – to jādara pakāpeniski."