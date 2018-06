Adēnija jeb tuksneša roze – kā to kopt un lolot

Tuksneša roze izskatās pēc skaisti ziedoša koka un, galvenais, tai vajag maz ūdens. Vairāk par tuksneša rozes audzēšanu stāsta Jeļena Samcova no Latvijas Kaktusu un citu sukulentu draugu biedrības.

Adēnija (Adenium obesum) jeb tuksneša roze pieder oleandru dzimtai. Tā pie mums atceļojusi no Arābijas un Āfrikas. Ziedēšanas laiks ir no aprīļa sākuma līdz jūlijam vai no septembra līdz oktobrim.

"Tuksneša roze ir sukulents ar resnu stumbru, ādainām lapām un krāšņiem ziediem, kas nereti izplaukst pat divreiz gadā. Auga sula ir toksiska,” stāsta Samcova.

Lai eksotiskais augs justos komfortabli, to nepieciešams novietot saulē un siltumā, pa vasaru noteikti jāiznes arī ārā, lai pagozējas saulītē, bet ziemā tuksneša rozi var novietot vēsākā vietā, bet ne aukstākā par +10 grādiem.

Kopšana. Vasarā vienreiz mēnesī nepieciešams adēniju apčubināt ar kaktusu mēslojumu, bet ziemā tai nepieciešama minimāla laistīšana. Tuksneša rozi pavairo ar sēklām vai ar spraudeņiem. Jāatzīmē, ka šī auga lielākie naidnieki ir pūkainās bruņutis.