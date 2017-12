Auga lapu palutināšana ar ūdeni – kā apsmidzināt lapotni

Pat tad, ja regulāri laisti augu, pat ļoti ieteicams to ik pa laikam palutināt ar ūdeni arī citādāk, proti – apsmidzinot lapas. Jo īpaši to ieteicams darīt mājokļos ar izteikti sausu gaisu.

Viens no vienkāršākajiem veidiem ir iegādāties veikalā pulverizatoru, kurā varēs iepildīt gan tīru ūdeni, gan varbūt kādreiz to kopā atšķaidīt ar mēslojumu. Ieteicams pulverizatorā pildīt iepriekš novārītu ūdeni, lai mazinātu kaļķa sastāvu. Vai kaļķis nav pārāk daudz, var pārbaudīt visai vienkārši – pēc tam, kad auga lapas apsmidzinātas un jau nožuvušas, ja redzami balti plankumi uz lapām, tad ir skaidrs, ka kaļķa ir par daudz, iesaka ''Savvy Gardening''. Vēl var ūdeni vienkārši diennakti nostādināt kādā traukā, tad arī kaļķakmens nosēdīsies trauka apakšā (nelej visu ūdeni smidzinātājā). Kas attiecas uz ūdens siltumu vai aukstumu, izvēlies to istabas temperatūrā, raksta ''Termorelax''.

Izrādās rasināšanai ir arī ieteicamais laiks, un vislabāk to darīt tieši rīta pusē.

Ja nav šī smidzināmā trauka, var augu arī ielikt dušā un apliet ar ūdeni, tikai jāuzmana, lai pārāk liels spiediens netraumē auga lapas, tāpat uzmani, lai neaprasinātu augu ar karstu vai ledus aukstu ūdeni, kas var izraisīt šoku augam. Vēl var pieiet pie auga ar bļodu ūdens un, iemērcot rokas ūdenī, izpurināt pirkstus virs lapotnes. Šādi gan noteikti saslapināsi arī sienas, grīdu un blakus esošos priekšmetus, bet, ja tas netraucē, var darīt arī tā.

Lapu rasināšanu ieteicams piekopt nokareniem augiem un telpaugiem ar gaļīgām, biezām un lielām lapām.

Atceries, ka ļoti vajadzīga arī lapu tīrīšana, lai augs vispār spētu uzņemt šo mitrumu. Par lapu tīrīšanu lasi šeit.