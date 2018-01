Ciklamenai mīksti un jēli kāti – kas kaiš augam

Nopirku divas ciklamenas. Viena aug labi, otra sāk nīkuļot – kātiņi kļūst mīksti, jēli un izgāžas. Kāpēc tā? Abas stāv uz palodzes blakus, laistu vienādi, vaicā Andīna Rīgā.

Ja abas puķes tiek koptas vienādi, bet viena iet bojā, šajā gadījumā, visticamāk, būs vainojams nekvalitatīvs augs, skaidro uzņēmumā "Pulksteņa ezers", kas nodarbojas arī ar telpaugu kopšanu. Arī uzņēmumā ir līdzīga pieredze, kad dažas ciklamenas zied ilgāk, citas pavisam ātri noļūk. Vairs nav tādu ciklamenu, kā bija vecajos laikos, kad augs ziedēja mēnešiem ilgi un pēc tam to varēja uzziedināt arī nākamajā ziemā. Uzņēmuma speciālistu pieredze liecina, ka no 50 augiem ilgdzīvotājas būs tikai dažas. Viens no iemesliem ir lielais stress, kas augiem jāiztur, kamēr nonāk līdz pircējam. No dzīves ideālos apstākļos pēkšņi puķes nonāk tumsā, kur ceļo nedēļām ilgi. Tad tās uzkavējas noliktavās, kādu laiciņu pastāv veikalu plauktos. Šajā posmā tās var gan apsalt, gan iekalst.

Telpaugu speciālisti skaidro, ka auga nonākšana no vēsajām siltumnīcām un noliktavām siltā telpā ziedēšanai nenāk par labu. Reti kurā mājā var sagādāt ciklamenām tīkamo 10–12 grādu temperatūru. Pat ja uz palodzes tāds būtu, no apakšas nāk karstais apkures radiatoru gaiss. Piemēram, ciklamenu lielaudzētāju zemē Nīderlandē tās uzskata par agra pavasara un vēla rudens puķēm, kas tur tiek stādītas dārzā līdzīgi kā atraitnītes.

Ciklamenām patīk vēsums, bet ne mīnusu temperatūra.

Bieži vien augi iet bojā pārlaistīšanas dēļ. Siltā telpā var laistīt bagātīgāk, bet vēsumā (kāds parasti ir uz palodzes) mitrina minimāli. Labāk, lai zeme sausāka, nekā pārlaistīta. Aukstums un mitrums pastiprina pūšanu. Auga laistīšana no augšas nav vēlama, jo mitrums nokļūs pie auga kātiem, turklāt blīvais sakņu kamols nelaidīs ūdeni līdz saknītēm. Pareizi būtu podiņu ar puķi ik pēc dažām dienām ielikt traukā ar ūdeni, lai augs pa poda apakšu uzsūc vajadzīgo mitrumu. Lieko ūdeni notecina un nolej. Puķe nedrīkst visu laiku stāvēt ūdenī.

Uzziņa