Dekoratīvs telpaugs ar oranžiem, dekoratīviem augļiem – korālene un tās kopšana

Ja narcises, tulpes, hiacintes un citas pavasara sīpolpuķes sagādā pārāk īslaicīgu prieku, jāizvēlas kāds dekoratīvs telpaugs ar augļiem, kas saglabājas ilgi. Korālene ir lielisks augs, ko izvēlēties tieši ziemas sezonā, jo dekoratīvie augļi tam parādās tieši šajā sezonā.

Aplūkojot augu nodaļu, noteikti pamanīsi nelielu augu podiņā, kuram ziedu vietā ir apaļi, oranžsarkani vai sarkanu augļi. Lapas ir nelielas, tumši zaļas, līdzīgas kā citrusaugļiem. Šis augs ir neviens cits kā korālene, kuras mazie augļi nedaudz atgādina pavisam nelielus tomātus. Sulīgās odziņas izskatās kārdinošas, tomēr kalpo vien dekoratīviem nolūkiem, jo ir indīgas, tāpēc šis augs nebūs labākā izvēle, ja mājās ir mazi bērni.

Korāleni mēdz dēvēt arī par dekoratīvo nakteni, un lai tā labi justos arī pēc pārnešanas no veikala uz mājām, to vislabāk novietot no tiešiem saules stariem pasargātā, gaišā un vēsā vietā, vēlams – ne tuvu apkures radiatoriem, norāda ''Termorelax''. Vislabāk augs jutīsies, ja telpā būs līdz plus 15 oC. Kolīdz substrāts augšpusē kļuvis sauss, augs jāaplaista, un ziemas sezonā tas var būt aptuveni divreiz nedēļā. Noteikti vienmēr nolej lieko ūdeni, kas sakrājies zem auga paliktnī.

Jāņem vērā, ka pārāk siltos apstākļos ogas var sākt birt, tāpēc centies augam atrast piemērotāko vietu. Augļi var birt arī tad, ja trūkst gaismas, gaiss ir pārāk sauss vai tas sen nav ticis laistīts, tāpēc jāatrod zelta vidusceļš visās prasībās un jācenšas augam izdabāt. Ja tomēr augļi nobiruši, saīsini dzinumus, lai var veidoties jauni, raksta grāmatā ''Istabas augi'' (Rojs Lankesters un Metjū Bigs, izd. "Zvaigzne ABC").

Lai arī augs ir dekoratīvs gana ilgu laiku, tas tomēr ir viengadīgs un parasti pēc augļu nobiršanas, kas varētu būt pavasarī, augs pamazām iznīks un tas jāaizvieto ar jaunu dekoratīvo rotu.