Graciozais zieds uz brangā kāta – kā vāzē glabāt griezto ziedu hipeastru

Viens no populārākajiem grieztajiem ziediem ziemas sezonā ir hipeastrs, kas jau viens pats par sevi ir tik iespaidīgs, ka nevajadzēs klāt ne zaļumus, ne iegādāties vairākus ziedus. Ja skaistais zieds uz resnā kāta saņemts dāvanā vai vienkārši esi nolēmis papildināt svētku noskaņu ar šo ziedu, ievēro noteikumus, kas attiecināmi tieši uz grieztajiem hipeastriem.

Šo augu grūti sajaukt ar kādu citu – lielie taurītēm līdzīgie ziedi raksturīgi tieši šim augam, kas plaukst uz resnā, garā kāta. Tieši šī iemesla dēļ rūpīgi jāpārdomā pirkums, ja ziedu grasies kādam dāvināt – šajā gadījumā jābūt specifiskai vāzei. Pirmkārt, tai jābūt gana garai, otrkārt, tā nedrīkst būt pārāk viegla, citādi smagais zieds to apgāzīs. Vislabāk izvēlēties augstu, bieza materiāla, stabilu vāzi, kurā ziedkāts nav pārāk sagāzies.

Augu zinātāji no ''Eziedi'' iesaka hipeastriem arī izkniebt ziedputekšņus, jo to attīstība paātrina ziedu novecošanos. Hipeastri ir specifiski arī ar to, ka no ziedkāta izdalās gļotaina šūnsula, tāpēc kātu ieteicams iemērkt 50 grādu siltā ūdenī.

Ja ir vajadzība nogriezt ziedkātu, to vislabāk darīt, kad hipeastra ziedi ir tikai pusplaukuši. Vairākus hipeastra ziedkātus ieteicams likt tik garā vāzē, lai tie stāvētu pilnīgi taisni, bet vēl labāk būs, ja tos apsiesi ar kādu lenti, lai tie stingrāk turētos kopā.

Šis noteikti ir viens no tiem grieztajiem ziediem, kas ļoti ilgi saglabāsies vāzē svaigs, taču svarīgi vismaz reizi nedēļā nomainīt ūdeni, par sliktu nenāks pievienot arī speciālās barības vielas grieztajiem ziediem (meklē ziedu salonos), tāpat var ūdenī izšķīdināt cukuru, aspirīna tableti vai pavisam nedaudz citronskābes.

Ziedkāts ilgāk saglabāsies kā tikko griezts, ja vāzi novietosi vietā, kur temperatūra būs 15-23 grādu robežās, kur nepūtīs caurvējš un tuvumā nebūs kāds siltumelements, iesaka ''Gardening Know How''.