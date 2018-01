Kā ar laistīšanu izpatikt spīdīgo lapu augam zāmijai

Zāmija, kas dēvēta arī par zamioculcas, ir viens no tiem augiem, kas no saimnieka prasa ļoti maz. Līdzīgi kā ar sukulentiem, laistīšana nav vajadzīga bieži, taču pavisam aizmirst par to arī nevajadzētu, tāpēc dari visu, kā augam labpatīk, un tas pilnībā attaisnosies ar skaisti zaļajām lapām.

Šis noteikti ir augs, kuru var izvēlēties pat tie, kam telpas ir maz izgaismotas un nav daudz laika rūpēties par zaļajām rotām. Atkāpes no ierastā laistīšanas režīma ir pieļaujamas – augs nejutīsies apbēdināts, ja kādu reizi par to aizmirsīs, taču tas nav arī kā sukulents, spējot iztikt bez mitruma ilgi jo dikti. Lai saprastu, kāds tad ir zelta vidusceļš zāmijas laistīšanā, jāatceras, ka laistīt vajag tad, kad zeme podā sāk iežūt, iesaka ''Rīgas ziedi''. Arī ''House Plants Expert'' raksta, ka šo augu vislabāk laistīt tad, kad augsnes virskārta jau apžuvusi – tad augu nepārdzirdīsi. Protams, nevajadzētu arī pārcensties ar laistāmā ūdens daudzumu – atceries, ka tam jābūt remdenam vai istabas temperatūrā, bet noteikti ne ļoti siltam vai ledus aukstam. Sliktākais, ko var izdarīt – pārlaistīt. Šis noteikti nav no tiem augiem, kas pacietīs mirkšanu ūdenī, tāpēc vienmēr pēc laistīšanas palūko, vai paliktnī nav tas satecējis, un, ja ir, noteikti nolej. Pārmērīgas laistīšanas rezultātā sāks pūt sakņu sistēma, un tad gan būs grūti izglābt skaisto telpaugu no pāragras bojāejas. Ja ar laistīšanu būsi skopojies, augs par to ziņos, nobirdinot vai iedzeltējot lapas. Atceries, ka ziemas sezonā lielākoties visi telpaugi devušies miera periodā, un tajā laikā augi jālaista vēl retāk, nekā ierasts. Tā vietā biežāk apslauki auga lapas, lai tās nav putekļainas. Vairāk par pašu augu un tā prasībām pret citiem apstākļiem vari uzzināt šeit.