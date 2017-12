Kāpēc puansetijai pēkšņi sāk birt lapas

Puansetija varētu būt viens no biežāk sastopamajiem telpaugiem mājokļos Ziemassvētku laikā. Ja lielveikala plauktos augi izskatās krāšņi un veselīgi, prieks var ātri vien saplakt, ja mājās tam pēc dažām dienām sākt birt lapas.

Katra auga parādība ir kā sava veida zīmju valoda, kādā tas cenšas pateikt par to, kas nav labi. Gadījumos, kad puansetija nomet lapas, noteikti jāpievērš uzmanība, kur podiņš novietots, kāds ir augsnes mitrums u.c. pazīmes, jo tās visas var būt par iemeslu šādai auga uzvedībai.

Visbiežāk puansetijai lapas sāk birt pēc straujām temperatūras svārstībām – ja augs visu laiku bijis vēsās telpās un tad pēkšņi novietots siltā telpā ar sausu gaisu, tam grūti pielāgoties. Arī caurvējš, izteikts vēsums augam nepatiks. Tāpat pārlaistīšana var veicināt lapu krišanu – jālaista augs vien tad, kad augsnes virskārta ir apžuvusi. Ja augu ar ūdeni apdāvināsi pārāk bieži, tas augam gluži vienkārši būs par daudz. Lieko ūdeni vienmēr nolej no paliktņa, lai saknes nemirkst, rekomendē ''Gardening Know How''.

Ievēro! Kad iegādājies puansetiju, ietin to kādā papīrā vai ieliec maisiņā un aizsien – arī transportēšana uz mājām var ļoti ietekmēt to, kā augs pēc tam uzvedīsies mājās. Neļauj augam apsalt!

Kad augs nogādāts uz mājām, atrodi tam pēc iespējas piemērotāku vietu – vislabāk, ja tas izbaudītu rīta sauli, bet pārējo dienas daļu būtu ēnā.

