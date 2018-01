Košs dārziņš stikla traukā: kā pareizi stādīt augus terārijā

Kamēr sniegs aiz loga pamazām zemi pārklāj ar nelielu, baltu segu, par aktīvo rušināšanos dārzā varam vēl pasapņot – nāks pavasaris, un tad darbi sāks atkal plūst straumēm. Kamēr ļaujam ziemai izpausties no visas sirds, savu darbošanos dārzā aizstāj ar neliela botāniskā dārziņa izveidi mājās, precīzāk – terārijā ar vāku!

Šādas augu kompozīcijas izskatīsies labi itin visas mājvietas telpās, arī uz tava darba galda. Par terārijiem sauc slēgtus stikla traukus, kuri ir dekoratīvi paši par sevi, tomēr bieži vien tos izmanto augu izvietošanai. Terāriju izmantošanas pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimtā, kurus tad izmantoja, lai radītu tādu mikroklimatu, kas īpaši labi patiks papardēm. To lietošanas principi ir ievērojami mainījušies – šajos taukos iespējams audzēt jebkurus dekoratīvos augus, kuriem pie "iet pie sirds" mitrs gaiss.

Īpaši labi slēgtajos terārijos izskatīsies augi, kuriem raksturīga kontrastējoša lapu virsmas krāsa un arī faktūra, bet vajadzētu atturēties no ziedošu augu stādīšanas. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – pārziedējuši ziedi šādā mitrumā sāk pūt. Izvēlēties var īsus, garus, vertikāli augošus augus, arī ložņājošos.

Augu daudzums un izmērs būs atkarīgs no izvēlētā terārija lieluma, taču garākos augus ieteicams stādīt vidū vai aizmugurē. Viss atkarīgs no tā, vai terārijs apskatāms no vienas vai visām pusēm.

Starp citu, nelielu kompozīciju veidošanu no terārija var pārnest arī uz pudelēm. Jāskatās tikai, lai pudeles kakliņš būtu pietiekami plats, paturot prātā, ka iekrāsotās stikla pudelēs daļa gaismas tiek aizturēta.

Lai augus varētu stādīt terārijā, tas vispirms kārtīgi jāsagatavo – mitrā un noslēgtā vidē attīstās sēņu radītās slimības un aļģēs, tāpēc pirms ķeries klāt interesantākajam procesam rūpīgi iztīri stikla trauku.

Tā kā terārijs ir noslēgta vide, tam noteikti vajadzīgs drenāžas slānis, lai substrāts saglabātos svaigs, piemēram, oļi, grants, keramzīta lodītes, dārzkopības kokogle u.c. Terārijos stāda augus ar ne pārāk lielu skaņu sistēmu, lai tie spētu veiksmīgi ieaugt. Atceries, ka pirms stādīšanas ir ieteicams augus noskalot un noņemt atmirušās laipas, pretējā gadījumā tās var rosināt puves veidošanos.

Atceries, ka augus nedrīkst stādīt vienu otram pārāk tuvu, lai tie brīvi varētu augt. Kad augu sastādīti tiem apkārt jāapber mitrs substrāts, bet brīvie laukumi jānoklāj ar oļiem un sūnām. Tas nepieciešams tāpēc, ka pretējā gadījumā substrāts var izžūt. Apsmidzini ar ūdeni un liec virsū vāku – atceries, ka terārijus laista ļoti minimāli.

