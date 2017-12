Laistīšana un puķupoda novietošana – svarīgākais par alveju kopšanu

Alveja ir viens no tiem augiem, kas nezaudē savu aktualitāti. Augu bija iecienījušas gan mūsu vecmāmiņas, gan tagad tas parādās stilīgākajos interjeros kā atsvaidzinoša zaļā rota. Turklāt, ja vēl viegli audzējams augs, kāpēc to izskaust?

Alveja ir ļoti iecietīgs augs, kas pārdzīvos arī saimnieku aizmāršību, tomēr pavisam atstāt to novārtā nevajadzētu, tāpēc vismaz pamatlietas auga labsajūtā vajadzētu ievērot. Kā raksta ''Get Busy Gardening'', tad divi svarīgākie faktori alvejas veselīgā augšanā, ir laistīšana un apgaismojums. Pārlaistīšana ir viena no biežākajām kļūdām alveju īpašniekiem. Pārlaistītu alveju ir pat ļoti grūti saglābt, tāpēc drošības labad laisti augu retāk. Ja tomēr gadījies augu pārlaistīt, vadies pēc šiem norādījumiem. Pārlaistot augam iet bojā saknes, kā rezultātā arī pati lapotne visai ātri savītīs.

Kā saprast, cik bieži augu laistīt? Atceries, ka dabā alvejas aug tuksnesī, tā kā iekaltēta zeme neko ļaunu nenodarīs, savukārt regulāri mitrs substrāts pamazām liks augam iznīkt. Turklāt alvejai ir tā spēja ūdeni uzkrāt lapās, tā kā pat ilgāku laiku atstāta bez laistīšanas, augam ir rezerves, no kurām uzņemt vajadzīgo. Vēl jāatceras, ka tikai vasaras mēnešos jālaista biežāk, bet ziemas sezonā tas jādara krietni retāk, aplaistot vien tad, kad augsne jau kārtīgi pažuvusi. To var viegli pārbaudīt, ar pirkstu pabakstot augsni. Ja arī 2 cm dziļāk augsne ir sausa, var apsvērt alvejas laistīšanu. Nekādā gadījumā nevar pieļaut, ka alvejas poda paliktnī ilgstoši stāv ūdens – ja pēc laistīšanas tas tur satecējis, noteikt nolej lieko.

Otra svarīgā lieta ir gaisma. Alvejas daile attaisnosies, ja nodrošināsi tai daudz gaismas. Vietā, kur būs par maz gaismas, alveja liks par to manīt, augot pavisam minimāli, turpretī izgaismotā vietā gaļīgās lapas stiepsies garas jo garas. Pavasarī gan vajadzētu uzmanīt augu no pārāk tiešiem saules stariem, lai lapas neapdegtu, bet izgaismota vieta noteikti augam nāks tikai par labu.

Ja alvejai parādījušies brūni lapu gali, pārbaudi, kāda ir pārējā lapas daļa – ja tā ir mīksta, it kā iepuvusi, tad jānogriež visa lapa. Ja pati lapa ir veselīga un stingra, nogriež tikai brūno lapu galu un kādu laiku ievēro retāku laistīšanu. Savukārt, ja lapas sāk čokuroties un palikt sausas, tad gan augam trūkst mitruma. Pavisam sausas lapas arī vajadzētu nogriezt.

Ja alvejas stumbrs ir tievs un plāns, lapām neveidojoties gaļīgām, pie vainas ir apgaismojums – tā ir par maz. Pavārgusī alveja jānovieto saulainākā vietā, piemēram, uz palodzes.

Kā pavairot vērtīgo augu alveju

Foto: Shutterstock

Alveja ir viens no tiem istabas augiem, kas gozējās teju uz katras vecmāmiņas palodzes, taču arī mūsdienās augs nav zaudējis savu atzinību, tāpēc doma par tā pavairošanu, lai padalītos ar citiem vai izaudzētu vēl kādu alveju atsevišķā podiņā, nav peļama.



Lasīt vairāk

10 interesanti fakti par alveju un tās īpašībām