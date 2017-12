Neskopoties vai saudzēt? Kā vislabāk laistīt tradicionālo Ziemassvētku kaktusu

Viens no Ziemassvētku laika tradicionālajiem augiem ir Ziemassvētku kaktuss, kas aplaimo ar košas krāsas ziediem un sulīgi zaļu lapotni. Bet, lai jau pirms svētkiem ziedi nenobirtu un augs saglabātu savu daili, svarīgāk to pienācīgi laistīt.

Lielākā bēda šim augam ir, ja to pārlaista – Ziemassvētku kaktuss necietīs nedz ilgi iekaltētu augsni, nedz pārlaistītu augsni, tāpēc katram jāatrod zelta vidusceļš.

Vislabākais paņēmiens, pēc kā vadīties auga laistīšanā, ir pārbaudīt augsnes mitrumu. Ar pirkstiem nedaudz uzirdini augsni un pārbaudi arī 1 cm dziļāk – ja augšējā kārta ir sausa, ir laiks laistīt augu. Šim augam ir raksturīgi arī radīt mānīgu priekšstatu – reizēm izskatās, ka Ziemassvētku kaktuss ir apkaltis, taču arī pēc pārlaistīšanas tas var izskatīties tieši kā pēc iekalšanas, informē ''Dārznīca'' augu kopšanas speciālisti.

Vēl svarīgi atcerēties, ka par laistīšanu jo īpaši jāatceras tieši kaktusa ziedēšanas laikā, bet pēc tam, kad sākas atpūtas laiks augam, var laistīt retāk. Uzmani, lai poda paliktnī ilgstoši neuzkrājas ūdens, tāpēc vienmēr kādu brīdi pēc laistīšanas nolej tur satecējušo ūdeni, iesaka ''Gardening Know How''. Ja sakņu sistēma ilgstoši mirks ūdenī, augs ātri vien izrādīs savu nepatiku, tāpēc vislabāk augu arī laistīt no poda augšas, ļaujot ūdenim iztecēt cauri substrātam līdz sakņu sistēmai.

Būtisks arī ir ūdens, ko izmanto auga palutināšanai – izmanto siltu un mīkstu ūdeni. Siltās telpās ar izteikti sausu gaisu var nākties Ziemassvētku kaktusu laistīt teju ik pēc trim dienām, bet vēsākā klimatā laistīt vajadzētu aptuveni reizi nedēļā ziedēšanas laikā.

Vairāk par šo augu un tā kopšanas prasībām ikdienā lasi šeit, savukārt, ja esi nolēmis augu pavairot, pamācību tam vari apgūt šeit.