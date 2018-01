Susika piedzima un auga meža alā; četri uzticami mīluļi meklē mājas

Katram četrkājainim, kam tiek meklētas mājas, ir savs stāsts, kāpēc suns vai kaķis joprojām ir bez saimnieka. Viens var būt piedzimis uz ielas, bet no cita cilvēks, iespējams, atteicies. Portālā "Pukainis.lv" var aplūkot vairākus sludinājumus par suņiem un kaķiem, kas meklē mājas. Turpinājumā četri no tiem.

Nana ir ļoti draudzīga un sabiedriska, aktīva sunīte, kas varētu būt labs draugs bērniem. Viņai ļoti patīk cilvēku sabiedrība! Tikusi laukā no patversmes voljera, ar lielu prieku metas skraidīt un vāļāties zālītē. Tad viņa ir vienkārši laimīga brīvībā! Sunītei Nanai ļoti gribas savu ģimeni un mājas!

Foto: Privātais arhīvs

Jaunā saimnieka zvans tiek gaidīts pa tālruņa numuru 26326974. Nana atrodas Jūrmalā.

"Susika? Tāds vārdiņš rodas, ja kāds ir dikti mīlēts un lutināts. Jā, jums droši vien liekas, ka mana dzīvīte dikti jauka tad?" dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ķepu-ķepā" darbinieki teic no suņa skatu punkta. "Es piedzimu mežā. Alā, kuru mammīte mums, mazuļiem, bija sarūpējusi. Pati atradusi piemērotu vietiņu, pati ar nadziņiem izkasījusi un iekārtojusi midziņu. Grūti viņai bija. Izbarot sevi un mūs visus. Skriet paslepus pie cilvēkiem un zagt, skriet atpakaļ pie mums un barot. Sākumā ar savu pieniņu, bet tad jau arī ar to, ko nu gadījās nočiept un sarūpēt. Mammīte ļoti baidījās no cilvēkiem. Slēpās meistarīgi. Un slēpa mūs. Bet bērni ir bērni. Mēs nepazinām cilvēka ļaunumu. Un, kad kādā brīnumainā dienā pie mūsu alas uzradās cilvēks, mēs, kucēni, steidzām skaļi viņu pasveicināt! Cilvēks ļoti samulsa. Brītiņu pakavējās un aizgāja. Bet tad nāca vēl. Un vēl. Un daudzas dienas. Viņš nesa mums ņammiņas! Cilvēks izdomāja, ka mežā mēs nevaram palikt. Viņš pasauca biedrības meitenes. Tā es kopā ar māsām un brāļiem nonācu "Ķepu-ķepā". Visi atrada katrs savu kaktiņu. Viena māsiņa mana dzīvo Zviedrijā. Bet es te. Biedrībā. Man ir četri gadi. Es labi satieku gan ar suņiem, gan ar kaķiem. Svešu cilvēku apsveicināšu ar skaļu vau-vau!"

Foto: Privātais arhīvs

Susika atrodas Iecavā, par viņu vairāk var uzzināt, zvanot 29733601.

Ļoti mīļš rudi balts runcis Silvestrs. Ir kastrēts. Atrodas Rīgā. Plašāka informācija, zvanot 26568812.

Foto: Privātais arhīvs

Barsiks meklē mājas! Ap sešu līdz astoņu mēnešu vecumā. Pieradis pie cilvēkiem. Smuks un mīl spēlēties. Par Barsiku zvanīt Jekaterinai (28843407). Atrodas Rīgā.