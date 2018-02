Valmieras dzīvnieku patversmē dzimuši astoņi kucēni; mīluļiem un māmiņai meklē gādīgus saimniekus

Valmieras dzīvnieku patversmes kuplajā kaķu un suņu pulkā mīt pavisam jauna ģimenīte, kuras locekļi meklē gādīgus saimniekus. Janvāra beigās sadzimušie kucēni uz jaunajām mājām būs gatavi doties marta otrajā pusē, taču jau šobrīd mīluļus var apciemot patversmē. Lūk, ko par ģimenīti saka patversmes darbinieki.

23. janvārī Valmieras dzīvnieku patversmē piedzima astoņi kucēni: četri puisīši un četras meitenītes. Visiem kucēniem un viņu māmiņai tiek meklēti saimnieki. Kucēni apskatei ir pieejami no 23. februāra. Tos iespējams rezervēt, taču adopcijai būs pieejami no marta otrās puses, kad tiks nošķirti no mātes. Pieauguši kucēni būs tikpat lieli kā viņu māmiņa vai lielāki.

Arī astoņu kucēnu māmiņa meklē jaunas mājas un gādīgu saimnieku. Šobrīd vēl baro savus mazulīšus, taču, kad māmiņas piens tiem nebūs vairs nepieciešams, kucīte būs priecīga nokļūt kādās lauku mājās un pildīt kārtīga lauku sētas "saimnieces" pienākumus.

Par suņiem var interesēties Valmieras dzīvnieku patversmē Mālu ielā 5/7 vai pa tālruni 29230307.

Vēl citus patversmē mītošos dzīvniekus var aplūkot mājaslapā "Pukainis.lv".