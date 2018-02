Mazuļus izdevusi tautās, bet pati vēl gaida. Mājas meklē pieaugusī Marija un kaķēns Teika

Dzīvnieku patversmes "Labās mājas" kuplajā kaķu pulkā mīt Marija un Teika. Viena no mīlulēm ir pavisam jauna, savukārt otra jau laidusi pasaulē kaķēnu metienu, no kura visi mīluļi atraduši jaunas mājas. Tagad to atliek izdarīt arī šīm skaistulēm. Ja vēlies kādai no viņām palīdzēt, sazinies ar patversmi, bet turpinājumā lasi, ko par kaķenītēm saka patversmes darbinieki.

Baltsvītrainā mince Teika atrasta uz ielas, izmisīgi cenšoties pievērst garāmgājēju uzmanību. Teika pavisam notiekti nav ielas kaķēns - viņa ir mīļa, cilvēka uzmanību dievinoša un rotaļīga kaķenīte. Vecumā ap četriem līdz pieciem mēnešiem. Trīskrāsu kaķenīte Marija pirms teju diviem gadiem patversmē nonāca kopā ar mazuļiem, kurus jau sen tautās izdevusi, bet pati vēl gaida... Marija ir ļoti mierīga, klusa un patversmes vidē nedaudz pabikla skaistule, kas, neraugoties uz pirmo kautrumu, cilvēka mīlestību un glāstus alkst. Vecums apmēram pieci gadi.