'Mēs sniedzam palīdzību citiem, bet mums pašiem tā ir vajadzīga': dzīvnieku biedrības palīgā sauciens

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Dzīvnieku SOS" ikdienu glābj neskaitāmi daudz ielas kaķu dzīvību, taču šobrīd viņiem trūkst gan līdzekļu, gan darba roku, kas būtu gatavi iesaistīties un palīdzēt nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem. "Mēs palīdzam citiem, bet, godīgi sakot, mums pašiem ir vajadzīga palīdzība," atzīst biedrības "Dzīvnieku SOS" pārstāve Gita Grantiņa. Viņa portālam "Mans Draugs" izstāstīja par savu pieredzi darbā ar dzīvniekiem un kā, iespējams, arī tu vari viņiem palīdzēt.

Gitas darbs ar ielas kaķiem sākās jau 7 gadus atpakaļ, kad viņa pirmo reizi dažiem kaķēniem sniedza pagaidu mājas. "Ar to viss arī sākās," viņa stāsta. "Pēc tam braucu uz izsaukuma vietām un sāku sterilizēt kaķus, jo sapratu, ka ar kaķēniem jau nekas nebeidzas. Tās ir tikai sekas, un es gribu cīnīties ar problēmas kodolu, kas šajā gadījumā ir kaķenes, nevis viņu mazuļi."

"Dienu dienā mēs saņemam vēstules par izmestiem mājas kaķiem vai slimiem ielas runčiem. Cilvēki atsaucīgi zvana un stāsta par vietām, kur kaķiem ir vajadzīga palīdzība," stāsta Gita. Pēc saņemtajiem zvaniem biedrības pārstāvji dodas uz vietām, kur masveidā uzturas ielas kaķi, un tos izķer. Noķertie kaķēni tiek sterilizēti, ārstēti un vesti un pagaidu mājām, kur peļu junkuri mitinās tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasts jauns saimnieks.

Daļa no brīvprātīgajiem, kas šobrīd darbojas biedrībā "Dzīvnieku SOS", noķertajiem kaķiem sniedz pagaidu mājas. Arī Gita ir viena no tiem. Viņa stāsta, ka pati reiz savās mājās ir uz laiku uzņēmusi 22 kaķus. "Nav daudz tādu cilvēku, kas ir gatavi uzņemt tik lielu skaitu murrātāju, taču mūsu biedrībā ir dažas meitenes, kuru mājās bieži vien mitinās vairāk nekā 20 kaķu. Ja skaits pārsniedz 20, tad gan paliek nedaudz par traku," smejoties teic Gita.

"Dzīvnieku SOS" pagaidu mājas sniedz ne tikai pašu izglābtiem kaķiem, bet ar brīvprātīgo kustību "Jumts virs galvas" palīdz arī tām Latvijas patversmēm, kuras ir pārpildītas un nespēj uzņemt visus bez pajumtes palikušos dzīvniekus. Kustības dalībnieki paši rūpējas par adoptēto kaķu barošanu un kopšanu, bet "Dzīvnieku SOS" nepieciešamības gadījumā nodrošina veterināro aprūpi un palīdz padomiem.

Gita stāsta, ka biedrībai ir nepieciešami brīvprātīgie dažādās nozarēs: "Lai biedrība pastāvētu ir nepieciešami dažādi cilvēki – gan tie, kas ķer kaķus, ved viņus pie vetārstiem un dod tiem pagaidu mājas, gan tādi, kas ir atbildīgi par sociālajiem portāliem, mājaslapu, reklāmu un pats svarīgākais – komunikāciju ar cilvēkiem, kas nemitīgi raksta un zvana ar lūgumu palīdzēt. To viens cilvēks nekādi nevar paveikt." Viņa uzsver, ka jebkura veida palīdzība ir noderīga. Kā piemēru "Dzīvnieku SOS" pārstāve min transportu, ar kur nogādāt noķertos kaķēnus uz pagaidu mājām vai klīniku. Kaut cilvēkiem tā varētu šķist maznozīmīga palīdzība, patiesībā, tā ir ļoti praktiska lieta, bez kuras biedrībai ir grūti iztikt.

Līdzekļi kaķu ārstēšanai, sterilizēšanai un uzturēšanai tiek gādāti pašu spēkiem. Latvijā vienas kaķenes sterilizācija vidēji izmaksā no 25 līdz 30 eiro. Runčiem cena svārstās no 15 līdz 20 eiro. Gita atzīst, ka bieži nākas ieguldīt savu naudu. "Ne vienmēr mēs spējam savākt pietiekoši daudz līdzekļus ar "Ziedot.lv" palīdzību, līdz ar to, nekas cits neatliek, kā pašiem segt nepieciešamās izmaksas. Diemžēl bieži vien atsaucība no cilvēkiem nav tik liela kā gribētos," atzīst "Dzīvnieku SOS" pārstāve.

Ir ļoti daudz murrātāju, kuriem ir vajadzīga sterilizācija, tāpēc biedrība aicina cilvēkus ziedot naudu kaķu kastrēšanai. Tikai sterilizējot uz ielas dzīvojošus vai nonākušus kaķus ir iespējams izbeigt jaunu kaķēnu dzimšanu, kuri, paliekot uz ielas, visticamāk, ir nolemti nāvei.

Gita uzsver, ka jau šobrīd ir redzami dzīvnieku organizācijas darba augļi – vietās, kur iepriekš ir bijušas veselas kaķu kolonijas, šobrīd to vairs nav, taču tas nenozīmē, ka dzīvnieku skaits, kuriem ir nepieciešama palīdzība, sarūk.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības "Dzīvnieku SOS" mērķis ir mainīt sabiedrības viedokli par dzīvniekiem, to tiesībām un aizsardzību, kā arī palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem. Biedrības dalībnieki palīdz krīzes situācijās nonākušiem, pamestiem vai vardarbībā cietušiem dzīvniekiem, meklējot tiem jaunas mājas un organizējot medicīniskas palīdzības sniegšanu.

Biedrībai vajadzīgi ne tikai brīvprātīgie, bet arī finansiālais atbalsts. "Dzīvnieku SOS" sadarbībā ar "Ziedot.lv" vāc ziedojumus ielas kaķu sterilizācijai un ārstēšanai. Ja vēlies iesaistīties biedrībā "Dzīvnieku SOS" kā brīvprātīgais, biedrs vai atbalstīt viņu darbību finansiāli, raksti viņiem "Facebook" vai sazinies ar Gitu Grantiņu (29498189).

"Dzīvnieku SOS" nav vienīgā biedrības, kas uzņemas rūpes par ielas kaķu sterilizēšanu, ārstēšanu un nogādāšanu mājās. Latvijā ir vēl ļoti daudz šādu biedrību kas ir gatavi ziedot savu laiku un līdzekļus, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem. "Mans Draugs" iesaka būt aktīviem un palīdzēt. Un atcerieties, ka visa veida palīdzība tiek augstu vērtēta.