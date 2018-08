No dzīves nelabvēlīgos apstākļos līdz īstā saimnieka meklējumiem - minči gaida savu cilvēku

Portālā "Pūkainis" var iepazīties ar dažādiem mājās mīluļiem - suņiem un kaķiem, kas ar nepacietību gaida savus jaunos saimniekus. Šoreiz stāsts par sešiem kaķēniem, kas dažādu apsvērumu dēļ nonākuši dzīvnieku aizsardzības biedrības gādīgajās rokās. Kaut katrs no viņiem ir atšķirīgs, tomēr minčiem ir kas kopīgs – viņi visi meklē sev jaunas mājas.

"Vai Jūs zināt, kā ir dzīvot no svešu ļaužu žēlastības, ēdot to, ko kāds šad tad paber turpat uz grīdas vai zemes? Vai Jūs zināt, kā ir dzīvot bez glāstiem, bez mīlestības, bez sajūtas, ka esat kādam vajadzīgi? Vai Jūs zināt, kā ir dzīvot tad, kad Jūsu vienīgais draugs un kompānija ir tādos pašos apstākļos nonācis otrs astainis? Maksis un Morics to zina. Un tā aptuveni divus garus gadus. Ik dienu, ik stundu, ik minūti bez mazākās nojausmas par to, ka varētu būs arī citādāk," ziņo Auces dzīvnieku aizsardzība biedrības pārstāvji.

Kad biedrības darbinieki tika informēti par abiem bēdu brāļiem, kuri vairākus gadus mitinājušies dzīvniekiem nepiemērotos dzīves apstākļos, kaķi savā divgadīgo runcīšu vecumā izskatījās pēc pusaudžiem.

Šobrīd abi runči atrodas pagaidu mājās. Kaķīši ir kastrēti, attārpoti, atblusoti un, neskatoties uz sūro dzīves pieredzi, kārtīgi apmeklē kastīti. Pagaidu māju saimnieces stāsta, ka abi jau sākuši murrāt un spēlēties. Tāpat kaķi jau ieguvuši labākas ķermeņa formas un uzēduši mazus, apaļus puncīšus. Tagad Maksis un Morics mācās uzticēties cilvēkiem, un viņiem tas labi sanāk. Abu kaķu laimei pietrūkst tikai īstas mājas un mīlošs saimnieks.

Vēl mājas meklē vienīgā dāma kaķēnu kompānijā, kura arī izturas kā īstai dāmai pieklājas. Gracioza, eleganta, ar ieturētu stilu līdz brīdim, kad brāļi iesaista savās rotaļās. Tad visa cienība zūd vējā, aste zib vien.

Kažociņš meitenei ir trīskrāsaini lāsumains, bet mazais mīlīgais purniņš atsauc atmiņā mazu meža zvēriņu sejas.

Pagaidām rūpes par mazo draiskuli ir uzņēmušies Auces dzīvnieku patversmes biedri, bet viņa labprātāk šobrīd atrastos mīloša saimnieka apskāvienos.

Tāpat mīlošu saimnieku cer atrast divus mēnešus vecs, bet ļoti aktīvs kaķēns. Drošs un ar interesi izpēta apkārtējo pasauli. Kaķēnam ļoti patīk sēdēt uz palodzes un vērot dzīvi aiz loga. Mīlīgs un savā uzvedībā ļoti elegants murrātājs, kuram īstai laimei pietrūkst vien cilvēks, ar kuru kopā dalīt savas dzīves daudzkrāsainos brīžus.

Melnbaltais runcītis ir īsta personība. Ar saviem brāļiem un māsu viņš rotaļājās tikai tad, ja ir tam nepieciešamais garastāvoklis. Viņam patīk gulšņāt un ar pievērtām acīm vērot pārējos. Biedrības pārstāvji uzskata, ka viņš dienās būs īsts skaistulis. Jau tagad kuplais apspalvojums un garās ūsas padara viņu līdzīgu mazai, mīļai lauviņai.

Vēl savu īsto un vienīgo saimnieku meklē arī divus mēnešus vecais, rudais runcītis. Viņš ir īsts nemiera gars. Viss viņu interesē, nekas nebaida, ja nenāktu miedziņš, varētu rotaļāties un skriet visu dienu. Taču tas nenozīmē, ka kaķītim negribas mīļoties. Viņš labprāt ļauj sevi glāstīt un bužināt. Savukārt naktīs iekārtojas uz pagaidu māju saimnieces spilvena, lai murrātu un atnestu visjaukākos sapņus.

Ja vēlies kļūt par saimnieku kādam no sešiem kaķēniem, zvani Auces dzīvnieku aizsardzības biedrībai (26316263).