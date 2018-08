Visi dzīvnieki alkst pēc mīlestības – mājas meklē 13 degu

Ne tikai kaķi un suņi, bet arī citi dzīvnieki ilgojas pēc kāda, kas viņus mīlēs. Šoreiz dzīvnieku patversmē "Ulubele" ir nonākuši 13 degu, kas nepacietīgi gaida, kad varēs nonākt savās jaunajās mājās.

Ikviena mājdzīvnieka ienākšanai ģimenē jābūt pārdomātam lēmumam. Arī 15 centimetrus mazā Čīles vāvere jeb degu ir dzīvībiņa, par kuru ir atbildīgs tikai un vienīgi viņas saimnieks.

Mazie grauzēji ļoti labprāt dzīvo pārīšos, bet, ja pārītī ir puika un meitene, tad pavisam drīz tiksiet pie prāva ģimenes pieauguma. Lai to novērstu, no sešu mēnešu vecuma puiku var kastrēt. Diemžēl šīs degu ģimenes saimnieki to nebija izdarījuši… Saprotot, ka degu aktīvi vairojas, un šoreiz piedzimuši 11 mazuļi, bet saimnieki no ģimenes atbrīvojās, izliekot tos kastē uz ielas. Šāda rīcība ir cietsirdība pret dzīvniekiem un sodāms pārkāpums. Pašlaik viņi atrodas drošībā Ulubelē un ir pieejami adopcijai.

Pirms izlem par adopciju, atceries:

degu dzīvo 7-8 gadus;

minimālais būra izmērs 1 degu ir 60*40*40 cm,un tam vajadzētu būt vismaz 2 stāvos;

degu noteikti nepieciešams skrejritenis un smilšu vanna;

degu jābaro ar speciālo barību, sienu un nesaldiem augļiem.

Taču tas nebūt nav viss, kas jāzina jaunajam degu saimniekam. Ko vēl ir vērts zināt, pirms uzņemies rūpes par mazo dzīvnieciņu, lasi šeit.

Ja esi kārtīgi padomājis un pieņēmis atbildīgu lēmumu, dodies uz dzīvnieku patversmi "Ulubele", "Ozolaine", Līčos, Stopnieku novadā.