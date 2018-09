22. septembrī dodies savvaļas garšas piedzīvojumā Ziedoņdārzā kopā ar 'Adventuros'

Apmaksāta informācija

"Purina" "Adventuros" suņu gardumi vienmēr izvilinās tavu suni no mājām, lai aicinātu kopā ar saimnieku doties savvaļas pārgājienos. Mēs šoreiz esam sarūpējuši tikšanos "pilsētas savvaļā" – ikviens ir gaidīts sestdien, 22. septembrī no pulksten 14 Rīgā, Ziedoņdārzā, suņu pastaigas laukumā kopā ar savu četrkājaino draugu uz "Adventuros" produkta prezentācijas telti, kur sadarbībā ar "Purina" "Adventuros" notiks produkta prezentācija un no pulksten 15 – kinologa Ivara Lielpētera lekcija par labu suņa audzināšanu.