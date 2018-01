Mājdzīvnieks uz laiku – kas ir 'pagaidu mājas' un kā var palīdzēt kaķiem

Lasot sludinājumus par to, ka kāds kaķis meklē jaunu saimnieku, bet atrodas pagaidu mājās, iespējams, daudziem rodas jautājums, kas tās tādas ir. Pagaidu mājas nav kaķa atrašanās vieta "uz mūžu" – tā ir vide, kurā mīlulis uzturas un kur par viņu rūpējas, līdz dzīvniekam tiek atrasts jauns saimnieks. Par to, kas ir pagaidu mājas un kā darbojas šādā kustībā iesaistītie, turpinājumā stāsta biedrības "Cat Care Community" aktīviste Oļesja Meteļica.

Daudziem no mums ikdienā sanāk paiet garām četrkājainiem draugiem bez mājām, iekšēji jūtot pārdomas un rodot jautājumus par to, vai ir iespējams šiem mīluļiem kaut kā palīdzēt. Un atbilde ir – JĀ! Ikviens no mums var iesaistīties kaķu glābšanas operācijā, sagādājot tiem pagaidu mājas!

Kas ir pagaidu mājas?

Pagaidu mājas ir brīvprātīgo prakse sniegt pajumti četrkājainajiem mīluļiem uz īslaicīgu laika sprīdi, līdzko būs atrasts pastāvīgais saimnieks.

Kā tas strādā?

Viena vienīga algoritma pastāvīgo māju meklēšanā nav, taču zemāk ir aprakstīts vispopulārākais no tiem:

Brīvprātīgais (un par tādu var kļūt ikviens), ieraugot uz ielas mītošo kaķi, paņem to sev uz mājām.

Kaķītis tiek nomazgāts un vests pie vetārsta uz pārbaudi, lai pārliecinātos, vai dzīvnieks ir vesels.

Četrkājainajam iemītniekam tiek sagādāta barība.

Pārbauda, vai minkai nav blusas vai citi kukaiņi.

Kaķis tiek nofotografēts un ielikts sociālajos tīklos – lai kaķis ātrāk tiktu pie īstā saimnieka, brīvprātīgais sazinās ar dažādām lapām – "Cat Care Community", "Minku lapa", "Рижский клуб кошатников", "Pagaidu māju iemītnieki - MEKLĒ MĀJAS" u.c.

Foto: Shutterstock

Kādi ir pozitīvie aspekti personām, kuras paņem kaķi uz pagaidu mājām?

Tā ir unikāla iespēja mūsu mazajiem draugiem dāvāt siltumu, rūpes un mīlestību, kā arī redzēt prieku un pateicību kaķa acīs.

Tā ir cerības došana tiem kaķiem, kuru acīs tā jau ir pagaisusi.

Pagaidu mājas sarūpēšana nozīmē kaķīti izārstēt no mokām, kā arī dažādām slimībām un kaitēm.

Kaķa turēšana – tā ir iespēja saprast, vai vēlies sev kaķi kā pastāvīgu iemītnieku.

Informācijas saņemšana par to, kā rūpēties par kaķi mājās.

Tādos momentos arī bērniem tiek iemācītas rūpes un atbildība par dzīvnieku.

Tā ir iespēja palīdzēt un atbalstīt dzīvnieku aizsardzības biedrības un kļūt par aktīvistu/brīvprātīgo.

Cik ilgs parasti ir turēšanas periods pagaidu mājās?

Zanda Indriksone, biedrības valdes locekle, kura ir izglābusi vairāk nekā 500 kaķus, saka: "Pagaidu mājas sameklēšana parasti notiek raiti, vasaras sezonā tā var ilgt dažu stundu robežās. Visilgākais laika posms ir bijis mēnesis – tas bija tad, kad minkai bija nepieciešama speciāla aprūpe."