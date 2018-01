Atpazīs katrs saimnieks: kaķu gulēšanas pozas un to jautrie skaidrojumi

Kaķu darbības bieži vien ir neizdibināmas. Kāpēc skraidīt vēlu vakarā no viena mājokļa gala līdz otram? Kādēļ sekot līdzi saimniekam uz vannasistabu? Ar ko gulēšana uz datora ir labāka par gulēšanu uz radiatora? Iespējams, daudzu saimnieku prātus nodarbina ne tikai šie, bet arī vēl citi jautājumi, piemēram, par kaķu gulēšanas pozām. Nenoliegsi, tās ir vairākas!

Kaķu eksperti portālā "Catster" ļauj humoristiskā veidā palūkoties uz vairākām kaķu pozām, kādas novērojamas, kad mīluļi nodevušies saldam miedziņam. Iespējams, līdz ar pozu kaķim būtu kas sakāms savam saimniekam. Vai tā ir arī ar tavu kaķi?

Kamoliņā

Foto: Shutterstock

Pozas tulkojums: "Lūdzu, nespēlējies ar manām ķepām, kamēr guļu."

Reizēm cilvēkus nepamet vilinājums glaudīt kaķi un spēlēties ar viņa ķepām, kamēr mīlulis guļ. Tiklīdz cilvēks to sāk darīt, tā kaķis izstaipās un cieši pieglauž ķepas sev, it kā mēģinādams tās pasargāt no apkārtējās pasaules. Tāpat arī galviņa var tikt "paslēpta", kaķim ar ķepu to apķerot un pasargājot acis, piemēram, no dienasgaismas.

Saprotams, nekur tālu kaķim neizdodas šādā veidā aizbēgt, taču, ja redzi, ka mīlulis tā guļ, vērts dzīvniekam ļaut mierīgi atpūsties. "Catster" autoru komanda to salīdzinājusi ar cilvēku, kas pēc darba dienas pārnāk mājās un bezspēcīgi iekrīt gultā, vēlēdamies atdoties miegam. Vai tad tu gribētu, lai tevi kāds šajā laikā rausta aiz kājas?