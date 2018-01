Kvadrātā, kastē, kreilis vai labrocis – interesanti veidi, kā pārbaudīt savu kaķi

Saimniekiem reizi pa reizei gribas pārbaudīt savu kaķi, tamdēļ tiek izdomātas dažnedažādas atrakcijas, kā vēlmi realizēt. Saprotams, tās ir pavisam nekaitīgas, taču ģimenes locekļiem sagādā visai amizantus brīžus. Tā, piemēram, daudzi saimnieki pārbaudījuši, vai viņu mīluļi nostāsies pa vidu uz grīdas uzlīmētam kvadrātam. Savukārt citi var glāzē iemest barības graudiņu un palūkot, ar kuru ķepu kaķis to ķeksēs ārā. Un, protams, nemainīgā klasika - kartona kastes dažādos izmēros, un tajos visos vajag mēģināt ietilpt! Lūk, četri veidi, kā arī tu mājas apstākļos vari pārbaudīt savu kaķi.

Vai kaķis ies uz grīdas uzlīmētā kvadrātā

Kur ir kaste, tur noteikti drīzumā būs arī kaķis, apstiprinās ne viens vien saimnieks. Daudzkārt pat ir interesanti minēt, vai un cik ātri kaķis, piemēram, tukšo apavu kasti ievēros un tajā steigsies apgulties. Taču vairāki "Twitter" lietotāji piesaistījuši uzmanību ar kādu neparastu eksperimentu, kur galvenajā lomā ir kaķis un "kaste" jeb uz grīdas izveidotas kvadrāta vai četrstūra līnijas. Izrādās, kaķis grib sēdēt formas iekšā!

Ideja ir pavisam vienkārša – uz grīdas ar līmlenti, kādu biezāku diegu vai jebko citu jāizveido skaidra kontūra, kas atgādina četrstūri. Tālāk vien jāgaida, kas notiks – vai kaķis ieraudzīs četrstūri un centīsies iekārtoties tā iekšienē?

"Es par to reiz kaut kur izdzirdēju – ka kaķis sēdēs četrstūrī. Tāpēc es to pateicu savam dēlam. Tā ir zinātne, un viņam patika šī doma," saceltās soctīklu "vētras" vaininiece, kanādiete Jūlija Serblovska pastāstījusi "The Hamilton Spectator". Izmantojot rozā krāsas līmlenti, viņa uz grīdas izveidojusi četrstūra kontūras, un pavisam drīz tajā jau atradies mājas mīlulis, melnbaltais Finns.

Sava nelielā eksperimenta rezultātu Serblovska nofotografējusi un nosūtījusi meitai Danielei Matesonei, kura publicējusi attēlus "Twitter", līdzās pierakstot: "Nevienam nav bijusi produktīvāka diena kā manai mammai."

Nobody has had a more productive day than my mother pic.twitter.com/LK6KX9KM1x— Danielle Matheson (@prograpslady) April 10, 2017

