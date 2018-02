Četri veidi, kā suns izrāda pieķeršanos savam saimniekam

Saikne starp suni un cilvēku noteikti ir īpaša. Dzīvnieks savu saimnieku var saprast teju vai no pusvārda, paredzot cilvēka nākamo darbību un ar interesi sekojot tai līdzi. Suns iemācās saprast savu saimnieku, klausīt un darīt to, kas attiecīgajā brīdī no mīluļa tiek prasīts. Bet – kā saimnieks var saprast savu suni? Vai ir nosakāmas pazīmes, pēc kurām apjaust, ka suns cilvēkam izrāda pieķeršanos? Atbilde ir – jā! Par to plašāk vēstīts portālā "Dogster".

Suņu trenere Enija Feniksa padalījusies savā pieredzē, nosaucot četrus veidus, kā suns izrāda pieķeršanos cilvēkam. Ar asti Feniksa paudusi, ka viena no patīkamākajām sajūtām esot redzēt viņas borderkolliju Radaru, kad mīluļa aste griežas aplī gluži kā propellers. Tas esot novērojams ikreiz, kad suns sastopot cilvēkus. Viņa pat salīdzinājusi, ka cilvēkam varētu apreibt galva, mēģinot izsekot astes straujajām riņķveida kustībām. Tomēr suns, kas sparīgi luncina asti, arī varot iekost kādam cilvēkam vai citam dzīvniekam, speciāliste atgādinājusi. Parasti gan aste sunim, kas ir agresīvi noskaņots, būšot stāva un teju vai nekustīga, kas nemaz neliecinot par suņa draudzīgumu. Ja nākas saskarties ar šādu situāciju un nonākat pretī sunim, kura aste ir stīva, vēlams mēģināt doties prom. Ja suns būs priecīgs un draudzīgs, sastopot saimnieku un citus cilvēkus, aste būšot ļoti aktīva – tā kustēsies uz apli, un līdzi līgosies arī suņa dibens. Turklāt tiem suņu šķirņu pārstāvjiem, kuriem nav garumgaras astes, biežāk varēs novērot kustīgo pakaļgalu. 1. Ar purniņu

