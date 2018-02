Kā izmainās rīti, ja līdzās ir suns

Ja esi uzņēmies rūpes par suni, tavi rīti vairs nebūs tādi, kādi tie bija agrāk. Līdz ar četrkājaino draugu mājoklī ienāk arī jauna rutīna, kas pieprasa saimnieka iesaisti. No tās neizbēgsi, taču jaunais dzīvesveids tev noteikti patiks!

"Dogtime" apkopoti vairāki aspekti, kas saistīti ar rītiem un četrkājaino draugu dalību tajā. Saprotams, apzināties, ka dienas pirmā daļa vairs nebūs tāda, kā iepriekš, saimniekam vajadzētu jau pašā sākumā, vēl pirms mīlulis ir ienācis ģimenē.

Vai tas būtu vēl tikai mazs kucēns, vai arī pieaudzis suns, no rīta katram vajadzīga pastaiga. Gluži kā cilvēks, kas pamostoties dodas uz vannasistabu, arī suns vēlas doties ārā un nokārtot dabiskās vajadzības. Reizēm pat var gadīties, ka suns ir tā nocieties un ka saimniekam nekas cits neatliek, kā vien izlaist savu tualetes apmeklējumu un taisnā ceļā doties ārā. Tas varētu būt īpaši raksturīgs kucēniem, kas vēl tikai apgūst "podiņa mākslu" jeb paciešanos līdz brīdim, kad var nokārtoties ārā, nevis istabā. Pārāk ilga vilcināšanās gan var novest pie tā, ka slapināts tiek istabā. Taču, regulāri dodoties pastaigās un izveidojot savu dienas rutīnu, suns sapratīs, kurš ir tas brīdis, kad viņš tiks vests ārā.

Saistībā ar iepriekš minēto ir arī modinātāja atlikšana. Kuram gan nepatīk ilgāk pagulēt, vai ne? Taču jāatceras, ka suns pats ārā neizies un savas vajadzības nenokārtos. Protams, par modinātāju var nelikties ne zinis, taču tad jāpatur prātā, ka suns var nesagaidīt tavu lēmumu beidzot doties pastaigā un uz grīdas atstāt šmuci.

Foto: Shutterstock

Taču modinātājam ir arī blakusefekts, proti, tiklīdz tas nozvanīs, suns, ja būs iemācījies, nāks tevi modināt pats. Brīžiem šķiet, ka suns instinktīvi jūt saimnieka pamošanos un acu atvēršanos, kas reizē nozīmē zaļo gaismu – var doties pie cilvēka!

Godīgi sakot, rīta pastaigas nemaz nav tik nepanesamas. Saprotams, ka aukstajā ziemā pastaigas no rīta un vakarā nebūs īpaši patīkamas un pats suns vēlēsies ātrāk tikt mājās, kur nesalst ķepas un viņš pats, taču, piemēram, vasarā rīta pastaiga ātri vien var kļūt par saimnieka mīļāko dienas daļu. Sākt dienu ar izkustēšanos mājas tuvumā, līdzi paķerot kādu krūzi kafijas, bet pa ceļam pamētājot zaru ar suni – vai neizklausās lieliski?

Lai arī agra mošanās brīvdienā noteikti nav visu cilvēku sapnis, atbildīgi saimnieki savu mīluļu labā izdarīs ne to vien. Turklāt uzticamā drauga mīlīgais skatiens un enerģija, kas uzkrājusies pa nakti, neliks nožēlot ne mirkli no zaudētā miega. Kā gan var labāk iesākt rītu, ja ne ar suni, kas tev velta visu savu uzmanību un to pašu gaida arī atpakaļ?