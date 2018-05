Pareizākais veids, kā tuvoties kaķim un paņemt mīluli rokās

Jebkurš, kas saskāries ar kaķi, zinās, ka ir ļoti patīkami paņemt četrkājaini rokās un samīļot. Taču ir jāzina, kā to pareizi darīt, lai netraumētu kaķi un neradītu nepatīkamu situāciju gan dzīvniekam, gan cilvēkam. To vietnē "YouTube" publicētajā video skaidrojis Urijs Burstins, veterinārārsts no Vankūveras, Kanādas.

Video, kas nedēļas laikā skatīts teju divus ar pusi miljonus reižu, rādīts, kā pareizi tuvoties un pacelt kaķi, paņemt viņu rokās, mīlulim nenodarot sāpes. Veterinārārsts dalās pārdomās par to, ko novērojis klīnikā, proti, ka ļaudis bieži vien nepareizi esot satvēruši savus kaķus, tos nēsādami, turot dzīvniekus zem padusēm. "Tas man liek sarauties, jo kaķis nejūtas ērti," teic veterinārārsts Burstins. Speciālists arī skaidro, kā pareizi tuvoties kaķim. Sākumā labāk ļaut mīlulim cilvēku iepazīt, un to var darīt, sniedzot savu roku, lai kaķis to paosta. Būtiski esot, lai pirksti ir nevis iztaisnoti, bet gan nedaudz saliekti, kas lieti noderēšot gadījumā, ja kaķis nebūs noskaņots uz draudzēšanos un vēlēsies cilvēkam iekost. Tad pirksti tik ļoti netikšot traumēti. Pēc tam, kad kaķis apostījis plaukstu, veterinārārsts iesaka nedaudz pamīļot murrātāju, ar pirkstu pakasot kakla rajonā vai ap galvu. Glaudīšanai nevajadzētu būt spēcīgai, jo jāatceras, ka mīlulis ir mazs. Taču tuvošanās kaķim neesot sarežģītākais posms saskarē ar mīluli, norāda speciālists, jo grūtības sagādājot kaķa pacelšana. Galvenais noslēpums, lai šī darbība izdotos, esot nodrošināt, ka cilvēka rokas kaķi atbalsta. Tāpēc pareizāk esot kaķi satvert nevis zem padusēm, bet gan ar vienu roku zem krūškurvja, bet ar otru turot kaķi zem vēdera. Tādējādi kaķis nekādā veidā "nekarājas" un jutīšoties ērti, skaidro Burstins. Turot kaķi zem padusēm, cilvēks varot nonākt situācijā, kad mīlulis sāk spārdīties un var cilvēku saskrāpēt. Turklāt visbiežāk kaķis cilvēku saskrāpējot, jo nejūtoties drošībā. Lai pārvietotos kopā ar kaķi, ieteicams mīluli maigi piespiest sev klāt. Ja kaķis nepakļaujas cilvēkam un cenšas aizskriet prom, ieteicams mīlulim uzlikt rokas virsū un piespiest tuvāk zemei. Tādējādi mīluļi, kas esot pat ļoti nobijušies, ļaušot cilvēkam, piemēram, nogriezt nagus. Savukārt, ja kaķis steidzami kaut kur jāpārvieto, Burstins iesaka futbolbumbas paņēmienu, proti, satvert kaķi ar abām rokām, ar vienu roku atbalstot mīluļa vēderu, bet ar otru – pakaļgalu. Šādā gadījumā kaķa galvai jābūt maigi iespiestai starp cilvēka vēderu un roku un vērstai uz leju. Tādējādi kaķis ar pakaļkājām nevarot izspraukties no cilvēka tvēriena. Skaties video un izpēti, kā padomus praksē īsteno veterinārārsts.