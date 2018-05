Turēšana rokās un piena došana – saimnieka darbības, kas kaķim var nepatikt

Ne viss, ko saimnieks dara sava kaķa dēļ, uzskatāms par labu un vērtīgu mīlulim. Lai arī dzīvniekiem vairums ļaužu vēl labu, "This Is Insider" atgādināts par vairākām darbībām, kuras kaķim, ticams, tomēr nesagādā prieku.

Ja mājoklī mīt kaķis, pievērst uzmanību mīlulim, saprotams, gribas dažādos veidos: paņemot rokās, paskatoties uz kaķi, paspēlējot īpatnējas spēlītes ar ņaudēšanu un vērošanu, kā dzīvnieks reaģē. Taču tā darīt gan nevajadzētu.

Turēšana rokās

Jā, kaķis var gulēt cilvēkam klēpī vai blakus, kā arī mīļoties ar saimnieku. Taču ne visiem mīluļiem patīk, ja cilvēks viņus paņem rokās un, piemēram, staigā pa māju. Atrašanās tik augstu no zemes kāda skavās nav dabiska kaķu dzīves sastāvdaļa, un daudzi kaķi savu nepatiku izrādīs, cenšoties no cilvēka tvēriena tikt ārā. Turklāt visnepatīkamākā poza, kādā kaķim atrasties, esot tieši tā, kurā mīlulis rokās satverts gluži kā mazulis.

Ja tomēr vēlies paņemt kaķi rokās, šeit atradīsi video pamācību, kā to vislabāk darīt.

Acu kontakts

Dzīvnieku pasaulē acu kontakts visbiežāk nozīmē dominances parādīšanu un pakļaušanos. Jo ilgāks ir skatiens, jo labāk var novērot, kurš no iesaistītajiem novēršas, tādējādi it kā paliekot zaudētājos un parādot pretinieka pārākumu. Ja vēlies to izmēģināt ar savu kaķi, ir pāris priekšnoteikumi, lai situācija neizvērstos nepatīkama.

Jālūko, lai skatiens nav pārāk ilgs. Tādējādi nevis panāksi, ka kaķis novērš skatienu, bet gan kļūst agresīvs un tev pat uzbrūk. Tāpēc speciālisti ieteikuši lēnu mirkšķināšanu, proti, skatoties kaķim acīs, savas acis lēnām aizvērt un atvērt. Drīz vien varēsi redzēt, ka arī tavs murrātājs dara to pašu, un tas nozīmēs, ka kaķis nejūtas apdraudēts un uzticas cilvēkam.

Foto: Shutterstock

Ņaudēšana

Būsim godīgi, ņaudēšana nav valoda, ko katrs cilvēks pārzina, taču tādas skaņas gan daudzi tiecas atkārtot. Kad kaķis ņaud, viņš tādu pašu ņaudienu noteikti negaida atpakaļ, tā vietā vēloties, lai cilvēks izpilda viņa lūgumu, piemēram, pievērst uzmanību, pabarot, atvērt durvis.

Lai arī savā veidā ņaudēšana pretī kaķim var būt nekaitīga un pat veicināt mīluļa un saimnieka pozitīvo komunikāciju, nevar skaidri zināt, kas tieši ir tas, ko cilvēks ņaudot kaķim pasaka. Peļu junkuriņu pasaulē ir daudz ņaudēšanas veidu, kas atšķiras gan pēc tonalitātes, gan garuma.

Apģērbšana

Arī drēbīšu uzvilkšana kaķim nav dabiska parādība. Ja vien tas nav dzīvnieks ar pavisam īsu spalvu un ir ziema, mīlulim apģērbs nebūtu vajadzīgs. Tas dzīvnieku ierobežo, pausts "This Is Insider". Ja kaķi apģērbj, var novērot, ka mīlulis no tā cenšas tikt ārā un kasīties. Līdzīgi ir arī tad, ja kaķim ap kaklu apsien, piemēram, banti, tad mīlulis arī amizantām kustībām centīsies no tās tikt ārā.

Foto: Shutterstock

Piens

To, ka kaķiem garšo piens, redzam dažādās multfilmās, taču tas ir viens no lielākajiem mītiem, kas saistāms ar kaķu dzīvi. Jā, lai arī mīlulis pienu, ticams, dzers, ja tas viņam tiks sarūpēts, ar laiku var rasties vēdergraizes. Lielākā daļa kaķu nepanes laktozi, tāpēc labāk no piena došanas izvairīties un tā vietā izvēlēties ūdeni.

Pārmaiņas

Ja cilvēks gaida pārmaiņas savā dzīvē, to gan nevarētu teikt par kaķi. Mīluļi visai smagi var izjust pārmaiņas, piemēram, pārcelšanos uz citu mājokli vai jauna ģimenes locekļa parādīšanos. Ja nepieciešams, konsultējies ar veterinārārstu par to, kā labāk sagatavot kaķi gaidāmajām pārmaiņām. Iespējams, palīgā vajadzēs ņemt medikamentus, kā arī noteikti vērā jāņem dzīvnieka vecums.