Kāpēc sunim patīk vārtīties dubļos

Iestājoties siltākam laikam, ticams, ar mīluli ārā tiek pavadīts krietni ilgāks laiks un suns tiek ņemts līdzi arī izbraucienos nedēļas nogalēs. Ja kaut kur pa ceļam pagadās kāda mitrāka vieta, ūdenstilpe vai dubļu placis, dažam četrkājainim tā vien gribēsies pa to izvārtīties. Kāpēc tā?

Portālā "Wag Walking" skaidrots, ka šī darbība esot instinktīva un tās saknes meklējamas dzīvnieka kā mednieka dabā. Kārtīgi izvārtoties dubļos, suns tādējādi maskē paša smaržu, kas viņu ļaus nenodot medījumam. Lai arī, saprotams, ikdienā sunim medījums nav tik bieži priekšā, taču vēlme pavārtīties dubļos joprojām esot palikusi. Norādīts, ka līdzīga maskēšanās tiekot piekopta arī vilku starpā.

Taču, iespējams, ar vēsturiskajiem aizmetņiem šai nodarbei nav ne mazākā sakara un sunim gluži vienkārši patīk vārtīties mitrumā, vai tas būtu baseins, vai slapja zeme. Ja ārā valda karstums un ūdens vai dubļi ir vienīgā vieta, kur atveldzēties, suns to darīs, sasmērēdams savu spalvu. Tāpēc rūpīgi vēro un centies sagādāt savam mīlulim bļodiņu ar ūdeni, ja zini, ka gaidāma karsta diena, pretējā gadījumā ēna nepalīdzēs un suns veldzi meklēs citur.

Ko darīt, lai suns no dubļiem turētos pa gabalu? "Wag Walking" ieteikts sarūpēt sunim rotaļlietas, lai viņam būtu, ar ko nodarboties mājās un lai par rotaļlaukumu nebūtu jāizvēlas dubļu bedre. Savukārt, ja suns tomēr vārtās dubļos, ieteicams darbību nepaslavēt, citādi suns to joprojām turpinās darīt. Ja mīlulis redzēs, ka pēc pirmajām draiskulībām dubļos saimnieks ir priecīgs un sajūsmināts, tas tikai mudinās suni to turpināt darīt, pausts portālā.

Savukārt "Ocregister" suņu speciāliste Mērija Huleta pieļāvusi, ka suns dubļos vārtās tāpēc, lai iegūtu apkārtējo uzmanību. Tiklīdz suns sāk savu izrādi, tā ļaudis uzreiz pievērš viņam uzmanību. Tāpat viņa paudusi, ka, iespējams, suņi tādējādi iesmaržinās, lai iepatiktos pretējam dzimumam. Tāpat viņa ieteikusi pievērst uzmanību, vai izmantotais suņu šampūns, ar ko mīlulis tiek mazgāts, nav ar pārlieku intensīvu smaržu, kas varot novest gan pie niezošas ādas, gan arī pie dubļu bedres, kur suns centīsies sev nepatīkamo aromātu aizgaiņāt.

Taču internetā atrodamajos forumos daudzi suņu saimnieki un entuziasti norādījuši, ka suņi vārtās dubļos tāpēc, ka viņiem niez mugura un gribas pakasīties. Ar ķepām muguru neaizsniegt, tāpēc dubļi un zeme esot lielisks veids, kā sniegt sev spa procedūru.