Veterinārārste: visbiežāk kaķi gūst traumas, krītot no otrā vai trešā stāva

Bieži vien cilvēki pat neaizdomājas, cik bīstami kaķēnam var būt pat nedaudz pavērts logs, daudzi uzskata, ka kaķi vienmēr piezemējas uz četrām kājām, bet katru gadu klīnikās tiek nogādāti kaķi ar gūtām traumām tieši neaizvērtu logu dēļ, pauž biedrības "Cat Care Community" aktīvisti un veterinārārste Inga Bērziņa. Speciālisti nepaguruši ik vasaru brīdina, ka kaķi nedrīkst atstāt nepieskatītu pie atvērta loga, jo, ieraudzījis kādu putnu vai vienkārši ziņkārības vadīts, mincis var mēģināt pa nelielo spraugu izspraukties un tur iesprūst. Ne visus ir iespējams izglābt.

Kaķi pēc dabas ir mednieki, jebkurš putniņš vai cits dzīvnieks kaķim var šķist kā medījums, un rezultātā kaķis mēģinās pie šī medījuma tikt, pat ja logs būs kaut nedaudz pavērts. Un ne tikai dzīvās radības ir iemesls kaķa rīcībai, kaķi var ieinteresēt visdažādākās skaņas, pat kukaiņi un garām lidojošas lapas.

Gadās, ka kaķis, cenšoties no šī slazda tikt ārā, sakustina loga vēršanas mehānismu un burtiski tiek saspiests starp vērtni un loga rāmi. Taču arī tad, ja tas nenotiek, karāšanās uz vēdera loga spraugā kaķim ir ļoti bīstama, jo vēders zem kaķa svara tiek saspiests un tajā nosprostojas asinsrite. Ja kaķis šādā stāvoklī atrodas ilgi, tas beidzas ar pakaļkāju daļēju vai pilnīgu paralīzi, kas ir neatgriezeniska.

"Cilvēkiem ir maldīga pārliecība, ka kaķim kritiens no augstuma nevar skādēt, jo dzīvnieks tā laikā spēj sagriezties ar kājām uz leju. Jā, šī unikālā spēja kaķiem nereti palīdz izvairīties no nopietnām traumām, tomēr ne vienmēr. Lai cik dīvaini tas nešķistu, visbiežāk kaķi pie nopietnām traumām tiek, krītot no salīdzinoši neliela augstuma – otrā vai trešā stāva, jo tad gluži vienkārši nepagūst sagriezt ķermeni tā, lai nokristu uz kājām. Kritiens bieži beidzas ar ekstremitāšu vai mugurkaula lūzumiem, ja kaķis nokrīt uz nelīdzena pamata, piemēram, uz paliela akmens vai malkas grēdas. Tad arī apgriešanās uz kājām nelīdz. Kaķim paveicas tikt cauri vien ar izbīli, ja viņš piezemējas uz līdzena pamata, mīkstā zālītē vai smiltiņās," skaidro veterinārārste Bērziņa.

Foto: Shutterstock

Bieži vien kaķu kājiņas nespēj noturēt tādu sitienu pret zemi, kas var novest arī pie citām nopietnām sekām, ne tikai kaulu lūzumiem. Piemēram, var sākties problēmas ar plaušām, plaušu asiņošana, nopietni smadzeņu bojājumi un vēl ļoti daudz citu bojājumu. Kaķim pēc kritiena šīs dzīvībai bīstamās sekas var būt neredzamas vairākas stundas, pat dienas, kaut arī tās var būt ļoti nopietnas.

Kā gan vasarā glābties no karstuma, ja logus nevar ne pavisam atvērt, ne atstāt vēdināšanas režīmā? Kaķim taču aizliegt tuvoties logam nav iespējams, bet uzmanīt murrātāju ik minūti arī nav reāli.

Var, vēdinot telpu, kaķi ielikt citā istabā. Bet veikalos ir pieejamas dažādas ierīces, kas ļauj logu turēt vaļā visu dienu, neraizējoties par kaķa drošību. Piemēram, pakešu logiem var iegādāties speciālus ierobežotājus, kas ļauj loga vērtni atvāzt vien tik šaurā spraugā, pa kādu kaķis nevar izbāzt galvu.

Var loga rāmim no ārpuses piestiprināt (ar nagliņām, kniedēm vai kā citādi) izturīgu plastmasas vai metāla sietu – tad logu varēs turēt plaši atvērtu kaut visu dienu, un murrātājs pie tā varēs ziņkārīgi ostīties. Pretodu tīkli šim nolūkam gan nederēs, jo ir pārāk neizturīgi un plāni – kaķis tos var mierīgi pārplēst. Bet kaķu aizsardzībai noderēs ne tikai restes, ir visdažādākās iespējas, lai parūpētos par savu mīluli, piemēram, kaķu būris ārpus loga, ja lēciens no loga ir zems, tad novietot kaķiem speciālas trepītes, lai atvieglotu kaķa pārvietošanos un pasargātu viņu dzīvību.