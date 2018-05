Praktiski padomi, kā veldzēt mīluļus karstā laikā

Kad temperatūras stabiņš rāda tik daudz grādu, ka jāsteidz sauļoties un baudīt siltumu, atceries arī par četrkājainajiem draugiem, kuriem karstā laikā vajadzētu papildu rūpes un uzmanību. Ko vari darīt lietas labā?

Pirmkārt, gan sunim, gan kaķim jābūt pieejamam ūdenim, turklāt vēlams, lai īpaši karstā laikā mājoklī tiktu novietotas vairākas bļodiņas ar svaigu ūdeni. Tad mīlulis varēs jebkurā brīdī atveldzēties. Raugi, lai ūdens nebūtu sastāvējies. Par to, vai kaķi ūdeni dzer pietiekami, plašāk lasi šeit.

Ēnaina vieta arī lieti noderēs, lai mājoklī un pagalmā patvertos no svelmes. Ja mājās ēnu būs itin viegli atrast, tad pagalmā var izveidot kādu pajumti, zem kuras sunim patverties un atpūsties no saules. Starp citu, daļa saimnieku izvēlas saslapināt dvieli un to paklāt uz grīdas, lai mīluļi varētu uz dvieļa apgulties un atveldzēties.

Ja dodies pastaigā, vērts ņemt līdzi pudelīti ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā varēsi suni (vai arī kaķi, ja mīlulis pieradināts pie pavadas, pieredzes stāstu par to var lasīt šeit) padzirdīt.

Foto: Shutterstock

Taču, ja karstums ilgstoši nav atkāpies un asfalts uzkarsis, ieteicams izvēlies pastaigu zālē vai citur, nevis uz karstās virsmas. Pretējā gadījumā suņi var apdedzināt ķepu spilventiņus.

Atceries – nekādā gadījumā neatstāj savu mīluli automašīnā, kamēr pats iepērcies vai esi darīšanās! Gaiss spēkratā ļoti ātri uzsils, savukārt dzīvnieks var pārkarst. "Tikai uz piecām minūtēm" nebūs gana laba atruna, jo jebkurā gadījumā var būt kāda aizķeršanās vai arī automašīna, kas novietota tiešos saules staros, radīs siltumnīcas efektu, kuram būs pakļauts arī mīlulis.

Ja redzi, ka tavs kaķis vai suns karstuma iespaidā kļuvis apātisks, labāk sazinies ar veterinārārstu. Ierastas pazīmes, kas liecinās par pārkaršanu, ir, piemēram, izteikta siekalošanās un elsošana, trīcēšana, grīļošanās.

