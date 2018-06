Padoms: kā efektīvi attīrīt mīkstās mēbeles no mīluļa spalvām

Dzīvnieka spalvas uz drēbēm, dīvāniem un citām mīkstajām mēbelēm ir viena no lietām, kas kaķu un suņu saimniekiem sagādā nebeidzamas galvassāpes. "Mans Draugs" atklāj vienkāršus un efektīvus paņēmienus, kā savu iemīļoto dīvānu atbrīvot no tikpat ļoti mīļotā četrkājainā drauga spalvām.

Lai noņemtu spalvas no gultas vai citām mēbelēm, izmanto samitrinātu gumijas cimdu. Uzvelc samitrināto cimdu un pārej ar rokām pāri virsmai, kuru nepieciešams notīrīt. Pamanīsi, kā spalvas pieķeras pie cimda. Kad gumijas cimdi ir pilnībā aplipuši ar spalvām, tie ir jānoskalo zem tekoša ūdens. Efektīvākam rezultātam gumijas cimds jāattīra no dzīvnieka spalvām pēc iespējas biežāk. Šo pašu metodi var izmantot arī drēbju tīrīšanai.

Var izmantot arī mitru trauku mazgājamo sūklīti vai citu drāniņu. Tāpat talkā var ņemt nelielu slotiņu. Arī tā pirms lietošanas ir jāsamitrina, lai dzīvnieka spalvas labāk pieķertos. Tīrīšanas process ar slotiņu, iespējams, prasīs daudz enerģijas, taču rezultāts būs tā vērts.

Putekļsūcējs noteikti ir viens no ierastākajiem ieročiem cīņā pret dzīvnieku spalvām. Tam ir pieejami dažāda izmēra un veida uzgaļi. Tos mainot, tu noteikti atradīsi sev ērtāko un piemērotāko. Putekļsūcējs ir efektīvs tad, ja tavam mīlulim ir gara spalva. Īsspalvaino mājdzīvnieku īpašniekiem noderēs portāla "QuickandDirtyTips.com" padoms: sajauc aptuveni ēdamkaroti veļas mīkstinātāja ar ūdeni un izveidoto masu pārlej pudelē ar izsmidzināmo korķi. Pudeli sakrati un palīglīdzeklis ir gatavs izmantošanai. Uzsmidzini to uz tīrāmās virsmas un ļauj tam piecas minūtes iesūkties materiālā. Tevis izveidotais līdzeklis mīkstina spalvas, kā rezultātā tās ir vieglāk uzsūkt.

Specializētajos zoo preču veikalos ir nopērkama arī gumijas spalvu birste. Mīkstie un biezie gumijas sari efektīvi savāc dzīvnieku spalvas. Kad iztīrītās spalvas ir sakrājušās gumijas saros, birste ir jāiztīra un jānoskalo tekošā ūdenī.

Foto: Shutterstock

Apģērbu rullītis ir viena no lietām, kurai jāatrodas jebkura sevis cienoša pūkainā mīluļa saimnieka īpašumā. Daudziem kaķu un suņu saimniekiem dienas sākums nav iedomājams bez drēbju attīrīšanas no spalvām. Kaut rullīša nosaukumā jau slēpjas vārds "apģērbs", to var izmantot arī mīkstajām mēbelēm vai citām auduma virsmām.

Citi dzīvnieku saimnieki mīksto mēbeļu tīrīšanai izmanto arī līmlenti. To aptinot ap sev vēlama izmēra pudeli, var uzmeistarot pašam savu "rullīti". Līmlenti pēc vajadzības var mainīt. Šī metode ir tikpat efektīva kā apģērba rullītis, taču ieteicams to labāk izmantot maza izmēra mēbelēm. Šāda veida lielu dīvānu vai mīksto krēslu tīrīšana patērēs daudz laika, pacietības un materiāla.

Austrālijā dzīvojošā trīs kaķu saimniece Danika Pentone kaķa spalvas no mīkstajām mēbelēm tīra ar logu tīrītāju. Kad Danika šo interesanto veidu, kā atbrīvoties no kaķa spalvām, publicēja internetā, tas pārsteidza daudzus. Viņa iepriekš jau bija izmēģinājusi dažas no augstāk minētajām metodēm. Ikdienā savas mīkstās mēbeles Danika tīrīja ar mitriem gumijas cimdiem, taču no trīs kaķiem arī spalvu ir trīsreiz vairāk. Šī iemesla dēļ viņai dīvānu nācās tīrīt katru dienu, kas šķitis bezjēdzīgi un nogurdinoši.

"Kad sākumā iegādājos šo logu tīrītāju, nemaz necerēju uz redzamiem rezultātiem," atzīst Danika, "Taču esmu patīkami pārsteigta, cik viegli un efektīvi tas savāc visas uz dīvāna nonākušās spalvas."

Triju murrātāju saimniece atklāj, ka šo metodi var izmantot arī tīrot paklāju. Tas lieliski savācot matiņus no jebkuras mīkstas auduma veida virsmas. Efektīvākam rezultātam Danika iesaka pirms atspalvošanas samitrināt gumiju, kas atrodas zem logu tīrītāja lāpstiņas.

Izplatot savu jaunatklājumu feisbukā, kaķu saimniece bija pārsteigta par to, cik daudzi to bija izmēģinājuši un atzinuši par labu esam. Ar Danikas ierakstu dalījās arī Austrālijas veterinārārsts un TV personība Kriss Brauns, kura "Facebook" sekotāju skaits pārsniedz 400 000.

Arī "Mans Draugs" iesaka neaprobežoties ar ierastajām metodēm, bet izdomāt aizvien jaunus veidus kā risināt dzīvnieku īpašnieku tik aktuālo problēmu – spalvu tīrīšanu.