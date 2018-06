Suņi un alus: kaut ļoti garšo, kategoriski aizliegts

Daudziem līgošana bez alus nav iedomājama. Nereti suņu saimnieki izvēlas ar to pacienāt arī savus četrkājainos draugus. Ieraugot, ka suns ar kāru muti malko alkoholisko dzērienu, cilvēki var aizmirst, ka tas tomēr ir paredzēts viņiem, nevis dzīvniekiem. Par alus negatīvo ietekmi uz suņu organismu un ko izvēlēties alus vietā, "Mans Draugs" stāsta Dr. Beinarta klīnikas veterinārārsts Abubakars Gasanhanovs.

Daudzi suņu īpašnieki jau noteikti ir novērojuši, ka viņu četrkājainajam ģimenes loceklim īpaši garšo alkohols. Dakteris Abubakars teic, ka suņiem tas garšo, jo tā sastāvā ir atrodamas dažādas rūgtvielas. Tās ierosina garšas receptorus mēles saknē un reflektoriski pastiprina gremošanas centra ierosināmību. “Suņiem īpaši garšo alus,” stāsta vetārsts, “Paziņas sunim tik ļoti iegaršojies alus, ka nevarot no pudeles nost dabūt.”

Alus suņiem ir kategoriski aizliegts

Kaut suņiem garšo alus, to viņiem dot ir kategoriski aizliegts. Tā sastāvā esošās vielas negatīvi ietekmē dzīvnieka veselību. Alkoholu pārstrādā aknas un nieres, līdz ar to tieši šie orgāni cieš visvairāk.

“Dzīvnieka un cilvēka iekšējā uzbūve atšķiras. Sunim šāda veida dzērienus pārstrādāt ir daudz grūtāk, jo viņa organisma koncentrācija ir lielāka. Līdz ar to cīņa ar alkoholu četrkājainā drauga organismam rada milzīgu slodzi,” uzsver Abubakars. Vieglākā stadijā alkohola lietošana sunim var izraisīt saindēšanos. Dzīvniekam tā izpaužas līdzīgi kā cilvēkam – ar vemšanu un caureju. Bet sliktākajā gadījumā alkohola lietošana var izraisīt neatgriezeniskas nieru un aknu problēmas. Alu nevajadzētu dot dzīvniekiem, kuri jau slimo ar dažādām nieru vai aknu saslimšanām. Šādā situācijā alkohola lietošana sunim var beigties letāli.

Arī bezalkoholisko alu dzīvniekiem labāk dot nevajadzētu, jo arī to sastāvā ir krāsvielas un citas sastāvdaļas, kuras dzīvnieka organisms nespēj pārstrādāt (raugi, krāsvielas, garšas pastiprinātāji u.c.).

Speciālais alus suņiem

Ja tomēr savu četrkājaino draugu Līgo dienā gribas palutināt ar kādu neierastu gardumu, vetārsts iesaka iegādāties speciāli suņiem paredzēto alu. Šis suņu dzēriens ir iepildīts alus pudelei līdzīgā iepakojumā, tāpēc to dēvē par alu suņiem. Tā sastāvā ir ūdens, liellopu vai vistas gaļas ekstrakts un miežu iesala ekstrakts, tādēļ tam ir īstam alum līdzīga smarža. Tas satur B grupas vitamīnus un minerālvielas. Tāpat šis alus nesatur dzīvniekiem tik ļoti kaitīgo alkoholu vai ogļskābi, kas sunim var izraisīt vēdera sāpes vai citus gremošanas trakta traucējumus. "Suņu alus būtībā ir vitamīniem un minerālvielām bagātināts buljons, tādēļ mīlulim to droši var dot," piebilst veterinārārsts.

Cik zināms, tad četrkājainie draugi labprāt mielojas ar suņu alu. To atzīst arī bāra “The Brandling Villa” īpašnieks Deivids Kress. Viņa bāra dzērienkartē jau vairākus gadus ir atrodams arī alus suņiem. ASV šis četrkājainajiem draugiem domātais dzēriens kļūst aizvien populārāks. Portālam “The Daily Mail” Deivids stāsta, ka jau pirmajā alus pārdošanas dienā tika izpirktas visas iegādātas pudeles.

Suņiem paredzētā dienas deva

Arī pārlieku liela suņu alus lietošana var radīt negatīvu ietekmi uz dzīvnieka organismu. Abubakars atgādina, ka nevajadzētu pārlieku aizrauties ar suņu alu došanu savam mīlulim: “Ar to ir gluži kā ar vitamīniem – kas par daudz, tas par skādi.” Tas var izraisīt alerģisku reakciju vai aknu pārslodzi. Pastāv arī iespēja, ka tava suņa organisms nepanes šāda veida dzērienus, līdz ar to alu vispirms ir ieteicams iedot sunim nedaudz pagaršot un tad vērot, kā uz to reaģē viņa organisms. Ja nerodas alerģiska reakcija, piemēram, pumpas vai izsitumi, tad zini – tavs četrkājainais draugs Jāņu naktī var droši mieloties ar suņiem domāto alu.

Kāda ir suņiem paredzētā dienas deva? Šī informācija ir norādīta uz pudeles. Vetārsts iesaka pievērst uzmanību arī mīluļa izmēram. Lielāku suņu dienas deva noteikti atšķirsies no mazajiem sunīšiem paredzētās – lielam sunim dienā drīkst dot pudeli (330 ml), bet mazākam pietiks ar nelielu glāzi dzēriena.

Abubakars Gasanhanovs atgādina: “Ja gribi savu četrkājaino mīluli pacienāt ar alu, tad labāk izvēlēties speciāli viņam domāto, nevis grēkot savu iegribu dēļ, nodarot kaitējumu sava mīluļa veselībai.” Speciāli suņiem domātā alus izvēlē iepriecinās gan saimnieku, gan viņa četrkājaino draugu.

Alus suņiem ir nopērkams dažādos zoo preču veikalos. Tā cena svārstās no trīs līdz pieciem eiro par pudeli. Alus sunim ir jāpasniedz istabas temperatūrā – tas palīdzēs sunim sajust patīkamo aromātu. Nepasniedz dzērienu aukstu, jo tas dzīvniekam var radīt vēdersāpes.