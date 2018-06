Odu kodumi dzīvniekiem: cik bīstami un kā no tiem izvairīties

Vasara nav iedomājama bez odiem. Tie sagādā nepatīkamas sajūtas ne tikai cilvēkiem, bet arī četrkājainajiem mīluļiem. Patiesībā, odu kodumi suņiem var būt īpaši bīstami. It kā izmēros tik mazie sīcēji var sagādāt tavam mājas mīlulim īstas ciešanas. Kā no tiem izvairīties un ko tie spēj nodarīt dzīvnieka organismam, "Mans Draugs" skaidro veterinārās klīnikas SIA "Terion" pārstāve Baiba Ķezbere.

Ko odu kodums var nodarīt dzīvniekam

Odu kodumi sunim vai kaķim var izraisīt alerģisku reakciju, kuras rezultātā dzīvniekam var rasties apsārtums, pietūkums un nieze. Ja vairāki odi ir iekoduši vienā vietā, tad var veidoties arī uzpampums. Tas visbiežāk rodas, ja odi iekož kailākā ķermeņa vietā, piemēram, uz purna vai ķepām. Šādā gadījumā dzīvniekam vajadzētu lietot antihistamīna līdzekļus. Šo medikamentu ieteicamā dienas deva ir atkarīga no suņa izmēra un svara. Ja zāles nepalīdz un veidojas lielāks uzpampums, tad gan dzīvnieku vajadzētu vest pie veterinārārsta.

Odi var pārnēsāt dažādas slimības. Viena no tām ir dirofilarioze. Šī slimība visbiežāk ir novērojama suņiem, taču ar to var tikt inficēts jebkurš dzīvnieks. Šai slimībai nav nekādu redzamu simptomu. Visbiežāk to, ka dzīvnieks ir ticis inficēts ar dirofilariozi, atklāj tikai kārtējās vizītes laikā pie vetārsta. Dirofilarija ir asinīs parazitējošs tārps, kas var atrasties arī zem ādas. Tā zemādas veidojums atgādina mezgliņus. Odi dzīvnieka ādā ievada kāpurus, kuri tālāk iziet savu attīstības ciklu suņa organismā. Kāpuru formas brīvi cirkulē inficēto dzīvnieku asinīs, līdz tās pārvēršas par pieaugušiem parazītiem. Šajā stadijā to garums var sasniegt piecus līdz 30 cm. Tas, savukārt, var izraisīt asinsrites problēmas un traucējumus. Tāpat dirofilarijs var izraisīt arī nieru un aknu darbības traucējumus. Viss ir atkarīgs no parazītu daudzuma dzīvnieka organismā.

Latvijā ar dirofilariozi slimie odi parādās aizvien biežāk. Klīnikas pārstāve stāsta, ka tie mūsu valstī ir sastopami, pateicoties globālajai sasilšanai un ceļošanai.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kā var izvairīties no odu kodumiem dzīvniekiem

Veterinārajās aptiekās un klīnikās ir nopērkami speciāli pilieni, kas jāiepilina skaustā. To lietošana ir pavisam vienkārša: kapsuliņa ir jāizpilina dzīvnieka skaustā vai uz muguras, līdz tā ir tukša, un svarīgi pilienus iepilināt vietā, kuru dzīvnieks nevar nolaizīt. Aptuvenais iedarbības laiks ir viens mēnesis. Šajā laikā posmā no četrkājainā drauga organisma tiek atbaidīti ne tikai odi, bet arī mušas un ērces. Ja tomēr kāds parazīts ir iesūcies dzīvnieka organismā, pilienu iedarbības rezultātā tie nomirst. Baiba Ķezberka stāsta, ka simtprocentīgi no visiem odiem dzīvnieks pasargāts nebūs: "Protams, ka ik pa laiciņam jau kāds ods iekodīs, bet noteikti nebūs tā, ka suns būs nosēts ar odiem." Ir pieejami dažāda veida pilieni. Tie atšķiras pēc sastāva un iedarbības ilguma. Daži odus spēj atbaidīt vienu mēnesi, bet citi daudz ilgāku laiku.

Veterinārajās klīnikās ir nopērkami arī dažādi aerosoli, taču tie neesot tik iedarbīgi, kā skaustā pilienāmie pilieni. "Es esmu pūtusi aerosolus arī savam sunim, taču nevaru teikt, ka tie ir efektīvi. Manuprāt, speciālie pilieni odus atbaida daudz labāk," stāsta veterinārās klīnikas pārstāve.

Dzīvnieku ir kategoriski aizliegts appūst ar cilvēkiem domāto pretodu līdzekli. Laizot spalvu, līdzeklis var nonākt dzīvnieka organismā, izraisot vemšanu, elpošanas problēmas vai spalvas zudumu.

Taču, ja tomēr negribas izmantot vetārstu ieteiktos pilienus, var ķerties arī pie dabiskām metodēm. "Draugi paši izmēģināja jaunu tautas metodi, kas it kā esot arī nedaudz līdzējusi – sasmalcina krustnagliņas, sajauc ar eļļu un noziež dzīvnieka kailākās vietas – ķepas, asti un purniņu. Vienīgi jārēķinās, ka suns būs eļļains un apķepis ar krustnagliņām," smej Baiba.

Odu atbaidīšanai var izmantot arī ābolu etiķi, vēsta portāls "Mnn.com". Sajauc ābolu etiķi kopā ar ūdeni un izsmidzini to uz dzīvnieka ķermeņa kailākajām vietām. Tādiem insektiem kā odiem un mušām, nepatīk ābolu etiķa aromāts un garša, līdz ar to tie no tava mīluļa turēsies pa gabalu. Izsmidzinot līdzekli, centies, lai tas neiekļūst dzīvnieka acīs, mutē vai atvērtas brūces tuvumā. Tāpat var izmantot arī citronu un eikalipta ēteriskās eļļas. Tās palīdz gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.