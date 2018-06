Mājdzīvnieki digitālajā laikmetā: ko varam darīt, lai mūsu mīluļi būtu drošībā

"Kaspersky Lab" un pētniecības aģentūras "Opeepl " veiktajā aptaujāja tika noskaidrots, ka piektdaļa no 7740 aptaujāto mīļdzīvnieku īpašnieku izmanto kāda veida digitālo ierīci, lai uzraudzītu vai aizsargātu savu mājdzīvnieku, un 39 % šādu ierīču izmantošana ir pakļāvusi riskam mīļdzīvnieku vai tā īpašniekus, vēsta “Kaspersky Lab” pārstāvji.

"Kaspersky Lab" ir publicējis pārskatu par kaķu un suņu izsekošanas līdzekļu nepilnībām, kas ļauj uzbrucējiem manipulēt ar informāciju par mīluļu atrašanās vietu vai pat nozagt tā īpašnieka personas datus. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka tehnoloģiju un digitālo ierīču ienākšana dzīvnieku ikdienā neaprobežojas tikai ar izsekošanas līdzekļiem. Respondentu pieminēto populāro rīku vidū bija tīmekļkameras, viedtālruņi un pat planšetdatori ar mājas mīluļiem paredzētām spēlēm, digitālās rotaļlietas, barības un ūdens padeves automāti un daudz kas cits.

Taču pilnībā uzticēties tehnoloģijām nav iespējams. Neviens ražotājs nespēja simtprocentīgi garantēt, ka bojāts termoregulators nepārkarsēs zivis vai nereaģējoša automātiskā barotava neatstās kaķi badā. Šādas situācijas var būt nepatīkamas gan dzīvniekiem, gan to aprūpētājiem.

Pētījums liecina, ka, piemēram, pusei no mājas mīluļiem paredzētajām ierīcēm ir piekļuve internetam, kas nav aizsargātas pret dažāda veida kiberuzbrukumiem. 14 % aptaujāto saimnieku informēja, ka vismaz viena no digitālajām ierīcēm, ko viņi izmanto saviem mīļdzīvniekiem, ir tikusi uzlauzta. Citas problēmas, par kurām informēja respondenti, bija ierīces darbības apstāšanās vai nepareiza darbība. Lielākajā daļā gadījumu tas izraisīja apdraudējumu mājdzīvnieka dzīvībai, veselībai, emocionālajai labklājībai un pat to īpašnieku emocionālajai labklājībai.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Tehnoloģijas atvieglo ne tikai cilvēku, bet arī mūsu četrkājaino draugu dzīvi. Izmantojot tehnoloģijas, mēs varam aizsargāt savus mīļdzīvniekus, rūpēties par tiem un nodrošināt to komfortu. Tomēr tāpat kā ar jebkuru digitālo iekārtu ir svarīgi neaizmirst par riskiem: jebkura ierīce var sabojāties vai to var uzlauzt kibernoziedznieks. Lai izvairītos no nepatīkamām sekām, ir svarīgi iepriekš ieviest vienkāršus drošības pasākumus un izveidot rezerves plānu ierīces kļūmes vai inficēšanās gadījumam. Un, protams, digitālā ierīce ir rūpīgi jāizvēlas, pievēršot uzmanību vissvarīgākajam — jūsu mīļdzīvnieka drošībai," sacīja "Kaspersky Lab" galvenais drošības pētnieks Deivids Emms.

Lai parūpētos par mājdzīvnieku drošību, "Kaspersky Lab" eksperti iesaka šādus noteikumus.