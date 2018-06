Padomi, kā pasargāt savus četrkājainos mīluļus no ērcēm

Vasaras saulgrieži ir tie svētki, ko cenšamies pavadīt pie dabas, prom no pilsētas nemiera. Bieži vien līdzi ņemam arī savus mājas mīluļus. Tomēr pēc brīvā dabā pavadītiem svētkiem, ir jāveic drošības pasākumi – jāpārbauda, vai ērces nav piesūkušās tev vai tavam četrkājainajam mīlulim. Ērču pārnēsātās slimības ir bīstamas ne vien mums pašiem, bet arī suņiem. Padomos, kā pasargāt savus mīluļus no ērcēm un ko darīt, ja tomēr ērce ir piesūkusies, dalās "BENU Aptiekas" farmaceita asistente Zanda Ozoliņa.

Ērces bīstamas arī dzīvniekiem

Diemžēl ērču pārnēsātās slimības ir bīstamas ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Sunim ir risks saslimt ar Laima slimību (boreliozi), babeziozi (piroplazmozi), suņu ērlihiozi un anaplazmozi. Visām šīm kaitēm ir līdzīgi simptomi: paaugstināta temperatūra, vājums, miegainība, apetītes zudums, ķermeņa masas samazināšanās, depresija, kas katrā gadījumā izpaužas nedaudz citādi. Piemēram, suņu ērlihiozi saimnieks var pat nepamanīt, tomēr laika gaitā tā spēj atstāt nopietnas un smagas sekas suņa veselībā. Diagnozi var noteikt tikai un vienīgi veterinārārsts, izdarot izmeklējumus un veicot analīzes. Vismaz 50 procentos inficēšanās gadījumu, dzīvniekam ir nepieciešama asins pārliešana, jo iestājas smaga anēmija.

Pārbaudi gan sevi, gan suni

Pēc atgriešanās no svinībām zaļumos vai pastaigas pa mežu vai pļavu, ir jāpārbauda ne tikai sevi, bet arī suns. Jo ātrāk ērce tiks pamanīta, un likvidēta, jo lielāka iespēja pasargāt savu mīluli no inficēšanās. Ja ērce paspējusi ierāpties suņa kažokā, tā jāizvelk ārā. Tā kā suns, visticamāk, būs izmantojis iespēju pavārtīties zālītē, pastāv ļoti liela iespējamība, ka ērces viņam būs, turklāt vairākas. Entomologs Nikolajs Saviņkovs raidījumam "Ķepa uz sirds" stāsta, ka neviena ērce nepiesūcas uzreiz. Visbiežāk tā vairākas stundas rāpo pa dzīvnieka spalvu, meklējot piemērotāko vietu. Tas nozīmē, ka, ja suns tiem pārmeklēts uzreiz pēc pastaigas, ērci ir iespējams noķert, pirms tā ir piesūkusies sunim.

Ērces izvilkšanas metodes ir tādas pašas kā cilvēkiem. Ja suņa apmatojums ir garš un biezs, pirms procedūras tas ļoti uzmanīgi jāapgriež, lai ērti tiktu klāt nejaukajai radībai un varētu to satvert. Tālākais atkarīgs no iemaņām un pieejamajiem materiāliem. Aptiekās un veikalos var iegādāties speciāli ērces izņemšanai paredzētu cilpu, taču to var aizvietot arī ar stingrāku diegu. Nereti tiek izmantots arī kāds garāks meitenes mats. Ērces izvilkšanai var lietot arī pinceti. Tagad popularitāti iemantojusi īpaša ērču izņemšanas ierīce no plastmasas – tāds kā kaplītis, kuru pabīda zem ērces, iekļaujot kā spīlēs, bet pēc tam, lēni pagriežot, ērce tiek satverta un izrauta ārā.

Ļoti svarīgi ir izvilkt no ādas arī kukaiņa galvu, kas parasti sagādā vislielākās grūtības.

Dzirdēts, ka cilvēki, pirms izvelk ērci, tai uzliek sviestu vai uzlej eļļu, lai kukainis vieglāk iznāktu ārā. Tā ir aplama rīcība, jo ērcei no sviesta vai eļļas kļūst nelabi, un viņa sāk vemt. Izvemjot sevī esošās baktērijas tieši upura ādā. Ja var, pirms ērces izvilkšanas uz tās jāpatur vates pikucis, kas samitrināts spirtā vai degvīnā. Arī pēc procesa vietu, kur ērce bija iesūkusies, vajadzētu dezinficēt. To var darīt ar vates gabaliņu, kas dezinficēts ar jau iepriekš pieminēto spirtu vai degvīnu.

Kā pasargāt suni no ērcēm?

Vislabākā aizsardzība Tavam mīlulim no ērču pārnēsātajām slimībām ir pēc iespējas samazināt ērces piesūkšanās iespējas. Lai to izdarītu, var lietot kaklasiksnu, kas paredzēta ērču un blusu iznīcināšanai, iekšķīgi lietojamās tabletes un skaustā pilināmie medikamenti. Šim nolūkam tiek ražoti arī speciāli pilieni, kas iedarbojas līdzīgi kā kaklasiksna. Tomēr, lai piemeklētu vislabāko pretērču līdzekli tieši tavam sunim, konsultējies ar veterinārārstu vai veterinārās aptiekas speciālistu. Tāpat jāpievērš uzmanība, vai pretērču līdzeklim nav beidzies derīguma termiņš.

"Mans Draugs" iesaka būt uzmanīgiem un sargāt sevis un savu mīluli!