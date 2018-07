Nost ar smakojošu elpu: veterinārārsta ieteikumi dzīvnieka mutes veselības uzlabošanai

Cilvēki jau no bērna kājas tiek mācīti, ka zobi ir jātīra divreiz dienā. To mēs visi zinām, un, rūpējoties par savu higiēnu, cītīgi cenšamies ievērot. Bieži vien mums šķiet, ka ar dzīvnieku mutes higiēnu ir citādāk, lai gan patiesībā, noteikumi ir tādi paši – arī dzīvnieku zobi ir jātīra divreiz dienā. Kādus līdzekļus izvēlēties, un kā labāk tīrīt sava mīluļa zobus, stāsta SIA "Anivet" veterinārārsts Anatolijs Kovaļonoks.

"Dzīvniekam zobi ir jātīra katru dienu, vēlams divreiz, bet, ja neizdodas, tad vismaz vienu reizi dienā," atgādina veterinārārsts Kovaļonoks. Viņš iesaka to darīt uz nakti, pirms došanās gulēt. Lai atvieglotu ikdienas zobu tīrīšanu, ieteicams savu mīluli pie tās pieradināt jau agrā vecumā. Vislabāk ir sākt šo ikvakara procedūru jau pirmajās dienās, kad mazais kucēns vai kaķēns ir nonācis sava jaunā saimnieka gādīgajās rokās.

Ja zobus netīra, tad rodas zobu aplikums, vēlāk arī zobakmens un viena no mutes nopietnākajām saslimšanām – dzīvnieku parodontoze. Šīs slimības rezultātā var rasties zobu bojājumi, smaganu iekaisumi, var pasliktināties arī mājdzīvnieka pašsajūta un ir vērojama vispārējā organisma novājināšanās. Ja slimība ir sasniegusi pēdējo stadiju, tad bojāto zobu nāksies izraut. Mutes problēmas var izraisīt arī sāpes, kuru rezultātā dzīvniekam būs grūtības sagremot barību.

Regulāri savs mīlulis ir jāved arī pie stomatologa. "Katru gadu, kad dzīvnieks tiek vests uz obligātajām veterinārajām apskatēm, tad ieteicams apmeklēt arī stomatologu, lai apskatītu zobus," sāsta Kovaļonoks.

Tiem saimniekiem, kuri iepriekš nezināja par to, ka viņiem ir jātīra sava mīluļa zobi, vetārsts atgādina: "Ja tu līdz šim nekad neesi rūpējies par sava četrkājainā drauga mutes veselību, tad atceries, ka nekad nav par vēlu sākt to darīt." Taču pirms patstāvīgi ķerties pie dzīvnieka zobu tīrīšanas, Kovaļonoks iesaka vispirms doties pie veterinārārsta uz apskati. "Ārsts zobus apskatīs un veiks visas nepieciešamās procedūras. Pēc tam par dzīvnieka mutes higiēnu varat rūpēties paši," stāsta veterinārārsts.

Kovaļonoks teic, ka par mutes problēmām dzīvniekam liecina smakojoša elpa un dzelteni zobi, uz kuriem ir novērojams aplikums. Ja savam mājas mīlulim jau esi novērojis šādas mutes problēmas, tad jādodas pie veterinārārsta. Viņš zobu aplikumu notīrīs ar ultraskaņas aparātu. Lai tavs mīlulis būtu mierīgāks, šī procedūra dzīvniekam tiks veikta, izmamtojot anestēziju. Pēc procedūras tava četrkājainā drauga zobi būs notīrīti, un pēc tam dzīvnieka mutes veselība būs atkarīga no tevis.

Foto: Shutterstock

Ir vairāki veidi, kā tu ikdienā vari rūpēties par dzīvnieka mutes veselību:

Speciālās zobu birstes un pastas dzīvniekiem

Zoo veikalos vai klīnikās ir pieejamas speciālās zobu birstes un pastas. Tās var iegādāties gan suņu, gan kaķu saimnieki. Veterinārārsts stāsta, ka sava mīluļa zobus var tīrīt arī ar cilvēkiem domātām zobu birstēm, taču obligāti ir jāizmanto specializētās pastas. Tās dzīvnieks var droši norīt, un nav jāuztraucas par mutes skalošanu.

Izsmidzināmie mutes līdzekļi

Tāpat ir pieejami arī speciāli izsmidzināmie mutes līdzekļi. Tie darbojas gan kā zobupasta, gan kā elpas atsvaidzinātājs. Aerosols stimulē mutes dobuma dezinfekciju un attīrīšanu, novērš jaunu zobakmens veidošanos, nomierina iekaisušas smaganas, kā arī padara zobus baltākus. Tos ieteicams lietot, tad, ja dzīvnieks kož vai kā citādi izrāda nepatiku pret zobu tīrīšanu un speciālo birstīti.

Speciālā barība

Zoo preču veikalos ir nopērkamas arī speciālās barības dzīvniekiem, kas palīdz mazināt zobu aplikumu. Tās var atpazīt pēc uzraksta "dental special", kas atrodams uz barības iepakojuma. "Dental special" barības ir domātas gan dzīvniekiem, kuriem ir izteikti jūtīgs mutes dobums, gan tiem, kuriem ir noslieces uz zobakmens veidošanos.

Dzīvnieku mantiņas

Tāpat par tava mīluļa mutes higiēnu palīdzēs rūpēties arī speciāli suņiem vai kaķiem domātās mantiņas. To graušana palīdz atbrīvoties no aplikuma, kas dienas laikā ir uzkrājies uz dzīvnieka zobiem. Jāatceras, ka sunim un kaķim jādod tikai dzīvniekiem paredzētas rotaļlietas, jo dažādi sadzīves priekšmeti graušanai bieži vien nav piemēroti – tie bojā suņa zobus un smaganas.

Speciālie pulveri

Zoo veikalos un veterinārajās klīnikās ir nopērkami arī speciālie pulverīši, kas mutē rada nepieciešamo sārmaino vidi. To vienu reizi dienā jāpievieno suņa vai kaķa pārtikai. Pulveris sastāv no brūnaļģēm, kas paskābina dzīvnieka siekalas, iznīcina sliktu smaku, kā arī palīdz cīnīties ar citām zobu problēmām. Ieteicamais vienas devas daudzums ir atkarīgs no suņa izmēra. Sīkāka informācija ir atrodama uz produkta iepakojuma.