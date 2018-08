Kāds saimnieks, tāds suns: vetārsts par dzīvnieku aptaukošanos

Santa Kraukle MansDraugs.lv redaktore

Ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku aptaukošanās ir samilzusi problēma attīstītajās pasaules valstīs. Par to, kāpēc dzīvnieki aptaukojas, kā to noteikt un kā no tā izvairīties, stāsta veterinārās klīnikas "Dzīvnieku veselības centrs" direktors un galvenais veterinārārsts Aigars Briņķis.