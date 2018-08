Zirgu lielākie ienaidnieki – barotāji un paijātāji

Braucot garām kādai pļavai, kurā ganās zirgi, tā vien gribas apstāties un papaijāt vai pat pabarot skaistos dzīvniekus, taču zirgu īpašnieki atklāj, ka dzīvniekiem šāda cilvēka labvēlība var beigties letāli.

"Zirgu, kuri ganās ganībās, lielākie ienaidnieki ir garāmbraucēji un gājēji, kuriem nepietiek tikai papriecāties par šo cēlo dzīvnieku skaistumu, tos pavērojot. Ļoti bieži šiem ļaudīm šķiet, ka viņu galvenais uzdevums ir zirgu papaijāt, kā arī izlienot caur elektrisko ganu, vēl tos pabarot. Diemžēl zirgam šāda cilvēku "labvēlība" var beigties letāli," informē "Augusta stallis" pārstāvji.

Zirgiem nevajag jūsu cienastus

Āboli, maizes klaipiņš, burkāni, pat paprika, kartupeļi, salātu lapas, gurķi – šī ir tikai neliela daļa no ēdienkartes, ko garāmgājēji piedāvā zirgiem. Patiesība ir tāda, ka zirgu ikdienas ēdienkarte sastāv gandrīz tikai no siena vai zāles. Ar papildu sabalansētu barību tiek baroti sporta zirgi vai tie, kuriem tā tiešām ir nepieciešama. Burkāni, āboli un maize zirgiem tiek dota ļoti ierobežotā daudzumā, un tikai zirgu īpašnieks izlemj, cik daudz un kad to darīt.

Zirgu veterinārārste Kristīne Pīra skaidro, ka zirgs nav cūka un viņam jāpieturas pie zālēs ēšanas: "Tāds ļoti tiešs salīdzinājums, bet – zirgs nav cūka. Zirgs, pirmkārt, ir zālēdājs. Nezinātājam var likties, ka tā ir vienveidīga ēdienkarte, taču patiesībā zāle pļavā nesastāv tikai no pieneņu lapām. Bet gan no ļoti, ļoti daudziem augiem, kurus zirga gremošanas trakts ar noteiktiem bioķīmiskiem, mikrobioloģiskiem, absorbcijas procesiem un zirga vielmaiņas īpatnībām, sašķeļ un uzsūc. Zirgam nav gremošanas fermentu, lai, piemēram, sašķeltu papriku. Kā rezultātā, iedodot lietas, ko zirgs nevar pārstrādāt, var tikt izraisīti gremošanas trakta traucējumi: caureja, kolikas u.t.t."

Zirga paijāšana var beigties traumatiski

Vēl viena nelaime esot tā dēvētie "paijātāji". Cilvēki, kas "izlaužas" cauri elektriskajam ganam, lai tikai tiktu pie zirga un to "papaijātu".

"Zirgs ir ne tikai ļoti spēcīgs, bet arī ļoti bailīgs dzīvnieks. Neierasts troksnis (piemēram, maisiņa čaukstoņa, no kura vēlaties izvilkt cienastu zirgam), pārāk straujas kustības, bērna sajūsmas spiedziens zirgu var sabiedēt, un dzīvnieks var spert. Tāpat arī bars, sacenšoties par cilvēka doto kārumu, var sakauties. Un skaistais zirgu "paijāšanas" brīdis var beigties, pašam paijātājam nonākot slimnīcā," skaidro "Augusta stallis" saimniece.