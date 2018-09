Cik ilgi kaķis var izturēt bez ūdens un citi svarīgi fakti par dehidratāciju

Kaut lapas jau lēnām sāk iekrāsoties dzeltenās krāsās un kalendārs ziņo, ka straujiem soļiem tuvojas rudens, karstie laikapstākļi liek mums justies gluži kā vasarā. Kad ārā valda tāds karstums kā šonedēļ, ir ļoti svarīgi dzert daudz ūdens. Tas palīdz atvēsināties un pasargā no dehidratācijas, kura var izraisīt nopietnas veselības problēmas ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem.

Ne velti pastāv teiciens "bez ūdens nav dzīvības", jo bez tā uz planētas Zeme vispār nepastāvētu dzīvība. Ūdenim ir daudz nozīmīgu funkciju: tas izvada kaitīgās vielas no organisma, veicina derīgo vielu piesaisti, nodrošina termoregulāciju, normālu sirds un asinsvadu sistēmas funkcionēšanu, kā arī veic daudzas citas svarīgas darbības. Ūdens ir vajadzīgs ne tikai mums cilvēkiem, bet arī mūsu mājas mīluļiem. Šajā rakstā mēs, iedvesmojoties no portāla "Dogcatfan" un aprunājoties ar "SIA Vet" klīnikas vetārsti Kristīni Borodu, uzzināsim, cik ilgi kaķis var iztikt bez ūdens un kādas sekas var izraisīt atūdeņošanās.

Cik ilgi kaķis var izturēt bez ūdens?

Kā zināms, cilvēks bez ūdens var izdzīvot maksimums nedēļu, bet dažreiz letāls iznākums no atūdeņošanās iestājas jau diennakts laikā pēc tam, kad šķidrums nav nokļuvis organismā. Taču dzīvnieki bez ūdens var iztikt īsāku laika posmu. Mājdzīvnieki bez dzeršanas var izturēt no divām līdz piecām diennaktīm un ne vairāk. Šo starpību ietekmē daudzi faktori: cik silts ir telpā, vai kaķim ir iespēja citādā veidā iegūt kaut kādu šķidrumu (piemēram, apēst kādu dārzeni vai padzerties mazliet no peļķes). Turklāt nav mazsvarīgs arī dzīvnieka kopējais veselības stāvoklis, piemēram, ja kādu iemeslu dēļ ir vemšana un/vai caureja, atūdeņošanās notiks gana strauji. Bet pavisam mazi kaķēni un vecāki kaķi ar veselības problēmām var aiziet bojā jau pēc diennakts vai divām.