Zimbabvē nomedīts slavenā lauvas Sesila dēls

Divus gadus pēc tam, kad pasauli pāršalca ziņa par Zimbabves slavenākā lauvas Sesila nogalināšanu, kāds mednieks līdzīgu likteni sagādājis Sesila dēlam Zandam, ziņo raidsabiedrība BBC.

Sesila dēls nogalināts 7. jūlijā, taču plašākai sabiedrībai ziņas par lauvas nāvi publicētas vien 20. jūlijā. Vēstīts, ka medības organizējis mednieks Ričards Kuks, taču cilvēki, kas šīs medības varētu būt pasūtījuši, netiekot atklāti.

Zanda bija sešus gadus vecs lauvu tēviņš. Līdzīgi kā viņa tēvs Sesils, arī Zanda nogalināšanas brīdī esot atradies ārpus Hvanges nacionālā parka jeb teritorijas, kurā lauva būtu pasargāts, norādīts "The Guardian".

Tāpat kā tēvam, arī Zandam bija pievienota izsekošanas ierīce, kas ļāvusi pētniekiem sekot līdzi Hvanges nacionālajā parkā mītošajām lauvām.

"Zanda bija viens no apburošākajām Kalahari lauvām ar kuplām krēpēm, lielu augumu, lielisku izskatu. Ļoti, ļoti jauks dzīvnieks," Oksfordas Universitātes pētnieks Endrjū Lovridžs atklājis "The Guardian". "Manuprāt, ir skumji, ka kāds vispār vēlas sašaut lauvu, bet ir cilvēki, kas par to ir gatavi maksāt naudu."

Pētnieks norādījis, ka izsekošanas ierīce Zandam pievienota 2016. gada oktobrī, un kopš tā laika viņš sekojis līdzi lauvas gaitām. Cilvēks, kas tik ilgu laiku pavadījis ar konkrēto lauvu, jūtas daudz tuvāks ar savvaļas dzīvnieku, Lovridžs prātojis.

Zanda bijis barvedis grupā, kur bez viņa mita vēl divas lauvenes un mazuļi. Dzīvnieki laiku galvenokārt pavadījuši ļoti tuvu parka robežai. Ziņots, ka Zanda nomedīts divus kilometrus ārpus tās. Vienlaikus Lovridžs uzsvēris, ka pētnieki jau ilgstoši centušies aizsargājamo zonu paplašināt līdz pieciem kilometriem ārpus parka teritorijas, kas nozīmētu, ka tajā nedrīkst medīt lauvas. Entuziasti gan saskārušies ar pretestību, jo vietas ārpus teritorijas esot tās, kur lauvas bieži uzturas un kur dzīvniekus varot vieglāk nomedīt.

"Ričards Kuks ir viens no labajiem puišiem. Viņš ir ētisks, atdeva lauvas apkakli un pastāstīja, kas noticis. Viņa medības bija legālas un Zanda bija vecāks par sešiem gadiem, tāpēc viss atbilst likumiem," teicis Lovridžs, komentējot mednieka rīcību.

15 tūkstošus kvadrātkilometru lielajā Hvanges nacionālajā parkā mīt vēl aptuveni 550 lauvas. To populāciju Lovridžs salīdzinājis kā labu un veselīgu, taču kaut vienas lauvas medības viņš neattaisno. "Būtu labāk, ja tas nenotiktu," tā pētnieks.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 2015. gadā mednieks, zobārsts Valters Palmers ar aptuveni 50 000 eiro lielu kukuli uzpircis dabas parka gidus un nomedījis Zimbabves slavenāko lauvu Sesilu. 13 gadus vecais lauvu tēviņš, kurš izcēlās ar savām melnajām krēpēm, bija galvenais tūristu apskates objekts Zimbabves slavenajā Hvanges nacionālajā parkā.