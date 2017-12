Foto: Surikati, pērtiķi un citi zvēri ziņkārīgi ver vaļā svētku dāvaniņas

Apdāvināti tiek ne tikai cilvēki, bet arī zoodārzu iemītnieki daudzviet pasaulē. Zvēriem īpašās kastēs sarūpēti viņu iecienītākie gardumi, taču dāvanu atvēršanas process sagādā interesantus mirkļus visiem apkārtējiem.

Fotogrāfijās, kas publicētas no zvēriņu apdāvināšanas procesa, redzami gan žiperīgie surikati, gan ziņkārīgās šimpanzes, gan arī pingvīni un lielie kaķi. Kamēr viens var izmantot ķepas un gardās dāvaniņas satvert, citiem nākas lielāko daļu darba paveikt ar zobiem.

Piemēram, Hannoveres zoodārzā Vācijā surikatu saimei pasniegta dāvana, kas sastāvējusi no šīs sugas dzīvnieku iecienītajiem tārpiem, vēsta aģentūra AFP. Savukārt šī paša zoodārza šimpanzēm sarūpētas dāvanu kastes ar augļiem un dārzeņiem. Pingvīni tikuši pie gardām zivtiņām. Interesanti, ka milzu dāvanu ar gardu kaulu saņēmusi tīģeru mātīte Maruška, kas to vērusi kopā ar vienu no savām atvasēm.

Turpretī Lielbritānijā, Londonas zoodārzā, pērtiķēniem kārumi pasniegti svētku zeķē.